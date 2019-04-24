Володин: Указ о паспортах жителям Донбасса соответствует международному праву

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал подписание президентом РФ указа о создании возможностей упрощенного получения гражданства России для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Решение принято главой государства в строгом соответствии с нормами международного права, подчеркнул председатель нижней палаты.

Новость об указе, в частности, обсуждалась на сегодняшней встрече президента с членами Совета законодателей. Узнав об этом, члены Совета зааплодировали, напомнил Володин.

- Решение президента носит гуманитарный характер, - подчеркнул он. - Оно призвано защитить права граждан, проживающих на этих территориях. Военные действия там продолжаются, гибнут люди. В этой ситуации это правильное решение.

Глава нижней палаты добавил, что указ президента принят в строгом соответствии с нормами международного права.

- Руководство Украины продолжает уклоняться от выполнения своих обязанностей по отношению к собственным гражданам и не соблюдает положения Минских соглашений, - объяснил Володин.

Комментируя заявление избирательного штаба Владимира Зеленского, он отметил, что "по окончании выборов избирательный штаб прекращает свою деятельность, которая связана исключительно с предвыборной кампанией".

- Было бы правильно, чтобы высказывался человек, которого избрали граждане. Важно, чтобы как можно быстрее было прекращено кровопролитие на Юго-Востоке Украины, - заявил спикер ГД.

Ранее в окружении избранного президентом Украины Владимира Зеленского подвергли резкой критике подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощении приема в гражданство жителей Донбасса.