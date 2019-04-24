ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что привычка к гаджетам и сидячему образу жизни закладывается с раннего детства. В связи с чем, следует ограничивать досуг детей, связанный с ограниченной активностью.

- Что нам действительно нужно сделать, так это вернуть детям игру. Я говорю о переходе от сидячего образа жизни к активным играм с сохранением полноценного сна, - пояснила сотрудница ВОЗ Хуана Виллюмсен.

В перспективе периодический отказ от гаджетов предостерегает ребенка от ожирения и побочных эффектов заболевания, а также от психологических проблем.

В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты. Двухлетнему ребенку достаточно часового "общения" в день с электронным другом и не менее трех часов в сутки физической активности. При этом оптимальное время для сна - до 14 часов в сутки.

Когда малышу исполнилось три-четыре года, то двигаться (в формате активных игр) рекомендуется еще на час больше.