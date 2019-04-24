Врачи рассказали о вреде и пользе газированных напитков

Частое употребление сладкой газированной воды может спровоцировать онкологические заболевания.

К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты после проведения исследования. Так, в ходе наблюдения за 60 тысячами жителей Сингапура, которое велось на протяжении 14 лет, выяснилось, что любители "Колы" на 87% больше подвержены риску заболевания раком поджелудочной железы.

Как заявляют врачи, все дело в большом количестве сахара, содержащегося в таких напитках, который нагружает поджелудочную. Не менее вредны и разные красители, усилители вкуса и сиропы. Кроме этого, насытить такая газировка человека не сможет, из-за чего он выпивает ее больше обычного.

"Те сахарозаменители, что используют производители в угоду маркетинга, не до конца изучены. Нельзя говорить о полной их безопасности. И если мы не нагружаем поджелудочную, как говорят нам производители, то сахара сразу бьют по печени", - рассказала "Вечерней Москве" диетолог Анжелика Дюваль.

При этом обычная газированная вода безопасна для организма. Об этом газете заявил гастроэнтеролог Семен Рапопорт. Гораздо больше в данном случае вероятность получить рак поджелудочной железы от чрезмерного употребления алкоголя, избыточного питания и факторов наследственности.