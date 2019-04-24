Структура каналов продаж страховых продуктов меняется: все большую долю занимает онлайн-канал.

Хотя он развивается пока не столь быстро, как банковский - 2,5 процента от общего объема продаж против 30 процентов, рассказал на пресс-завтраке "Абсолют Страхование" генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. По его словам, банки будут играть существенную роль в цифровизации страховых продуктов.

Потенциал роста есть в телемедицине, а также в маркетплейсах, которые формируют новую конкурентную среду. Доли компаний на страховом рынке с более широким развитием маркетплейсов будут меняться, полагает Самиев. Больше возможностей появится у средних игроков. Что касается конкретных технологий, эксперт выделил телематику, которая, по его прогнозам, будет развиваться не только в моторных видах страхования (каско), но и в других - за счет мониторинга данных с носимых гаджетов, например. Также есть потенциал у конвергенции страховых продуктов с технологиями "умного" дома.

О цифровизации в страховании начали говорить еще 10 лет, отметил партнер McKinsey&Company Саймон Кеслер. Затем стало понятно, что внедрение новых технологий займет больше времени, чем это предполагалось раньше, а революция, возможно, не будет такой масштабной. Исследование McKinsey&Company, проведенное в странах Европы и в США, показало, что уже сейчас по цифровизации страховые компании обошли такие отрасли, как, например, банки и транспорт и логистика, но пока отстают от ретейла.

С 2012 года в InsurTech было инвестировано 10 миллиардов долларов. Причем 63 процента стартапов намерены сотрудничать со страховыми компаниями. Лидеры страхового рынка тратят на цифровизацию гораздо больше, речь идет о миллиардах долларов. В лидерах - развивающиеся рынки, в частности Китай.

Инвестиции в инновации и цифровизацию становятся приоритетом и для российских страховщиков.

В этом году готовит новую трехлетнюю стратегию "Абсолют Страхование", и ключевое направление - автоматизация бизнес-процессов, рассказал генеральный директор "Абсолют Страхование" Дмитрий Руденко. Компания намерена сконцентрироваться на работе с персональными данными клиентов с целью индивидуализации продуктового предложения.

- Мы для себя это направление выбрали как стратегическое, - подчеркнул Дмитрий Руденко. - Наши смартфоны о нас знают больше, чем наши коллеги. Данные поступают от сотовых операторов, навигаторов и т.д. - есть больше тысячи параметров, по которым можно сделать предложение персональным. Не только в каско, где уже сегодня мы знаем пробег автомобиля, стаж возраст и водителя, но и в других видах. Кто научится с этим работать, тот и будет в лидерах. Мы инвестируем в это направление.

По словам заместителя генерального директора по розничным продажам "Абсолют Страхование" Андрея Бурлака, уже сейчас каждый пятый полис оплачивается онлайн. А всего онлайн доступны 10 розничных продуктов компании, в том числе уникальных - например, полис "болельщика", созданный для чемпионата мира по футболу, но активно продающийся и сейчас. Или полис для выезжающих за рубеж (ВЗР) "Защита на миллион" с покрытием на 1 миллион долларов или 1 миллион евро. В том числе благодаря этому продукту компании удалось за три года увеличить продажи ВЗР в 9 раз.

Одними из первых на рынке "Абсолют Страхование" сделали виджеты по розничным продуктам, которые можно поместить на любой сайт.

Несмотря на успехи в рознице, ключевым направлением для компании остаются корпоративные клиенты (на них приходится до 70 процентов портфеля). Здесь также активно внедряются цифровые продукты, рассказал первый заместитель генерального директора "Абсолют Страхование" Виктор Кривошеев. Например, уже два года работает приложение по ДМС.

В основном корпоративный портфель сформирован средними компаниями, среди которых есть известные бренды (Bosco, Faberlic, Zamania и др.), но нет энергетики, металлургии, "нефтянки" и других отраслей, которые требуют большого собственного удержания и капитала. Занимать среднюю нишу - сознательная позиция, отметил Виктор Кривошеев. По его словам, концентрация страховщиков на своих клиентских сегментах будет только нарастать.

Для "Абсолют Страхование" один из таких сегментов - коммерческая недвижимость, под страховой защитой компании находится более 7 миллионов квадратных метров. Это отели, рестораны, магазины (товарные и складские запасы). Также компания развивает сотрудничество с банками, МФО и лизинговыми компаниями. По словам Виктора Кривошеева, ипотека - опорный продукт, особенно в регионах, но и в Москве каждый десятый договор ипотеки страхуется в "Абсолют Страхование".

Динамично растет страхование водного транспорта, по этому сегменту "Абсолют Страхование" входит в топ-10 страховщиков. Застраховано более 700 судов, в основном река-море, а также суда для каботажного плавания.

- Структура портфеля сбалансирована, - отметил Дмитрий Руденко. - Самая большая доля приходится на страхование имущества, 29 процентов. Прибыльность достигается за счет невысокой доли "сервисных" сегментов (в том числе каско и ОСАГО).

Он добавил также, что политика компании консервативная, она отвечает по рискам максимально на 20 миллионов рублей, все остальные емкости перестрахованы.

Такая стратегия доказала свою успешность: за три года в "Абсолют Страхование" планировали собрать 9 миллиардов рублей сборов, а собрали 10,5 миллиарда. Причем динамика была выше рынка (без учета страхования жизни): средний рост рынка составил 15 процентов, у компании - 66 процентов. Собственные средства выросли на 47 процентов, активы - на 128 процентов.