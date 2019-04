Ученый-дипломат Питирим Сорокин

Одним из самых ярких посланцев Вологодского края в Америке (хотя и не по своей воле) был всемирно известный социолог и культуролог Питирим Сорокин (1889-1968 гг.).

Его отец был родом из Великого Устюга, а его сын, основатель кафедры и отделения социологии в Петроградском университете и факультета социологии Гарвардского университета, родился в селе Турья Вологодской губернии (сегодня это Республика Коми). Окончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета в 1914 году, Сорокин занимался наукой, журналистикой и политической деятельностью в партии эсеров. После февральской революции он был личным секретарем Александра Керенского. В те годы он неоднократно приезжал в Вологду для чтения публичных лекций. Они собирали полные залы.

В 1918 году в Великом Устюге Питирим Сорокин был приговорен к смертной казни и ждал расстрела в тюремной камере. Руководство Советской России приняло решение об отстранении от педагогической и научной работы "буржуазной" профессуры. И Питирим Сорокин в 1922 году был выслан из России.

После короткого пребывания в Берлине и Праге он переезжает в США, где в 1930 году получает гражданство. С 1931 года по 1959 год - профессор основанного им социологического факультета Гарвардского университета. Он свыше десяти лет возглавлял этот факультет. В 1965 году Питирим Сорокин стал президентом Американской социологической ассоциации. Ученый написал более 50 книг, они переведены на 26 языков мира.

В годы Второй Мировой войны он вместе с женой принимал активное участие в работе Фонда помощи воюющей России (Russia War Relief, Inc. USA).

Питирим Сорокин написал несколько работ, сравнивающих Россию и Америку. Хотя на Родине его судьба сложилась драматично, а в США счастливо, он много лет искал общность между народами этих стран.

В своей работе "Россия и США", написанной в 1944 году, Сорокин сформулировал принципы позитивной трансформации послевоенных отношений между двумя странами, имеющими сходство в фундаментальных ценностях. Он считал, что, сплотившись в войне против фашизма за отстаивание общечеловеческих ценностей, эти страны могут продолжить сотрудничество и в послевоенном мире, объединив свои усилия в борьбе с общими врагами, разрушающими цивилизацию, - против смерти, зла, болезней, человеконенавистничества и обездоленности (Sorokin P. A. Russia and the United States. New Brunswick: Transaction Publishers, 2007. P. 128.). Все это - предмет научной дипломатии, одной из главных тем "Диалога Форт Росс-2019” в Вологде. Перед смертью ученый опубликовал книгу про основные черты русской нации в ХХ-м столетии.

Младший сын Питирима Сорокина, известный биолог, профессор Гарвардского и Бостонского университетов Сергей Сорокин, много лет увлекался русской духовной музыкой. Он неоднократно бывал в России. В Вологодском Кремле в 2011 году состоялась презентация написанной им "Литургии св. Иоанна Златоуста".

Братья Верещагины, художник и маслодел

Знаменитый русский художник-баталист Василий Верещагин несколько раз представлял собственные выставки в США. Фото: ТАСС

Знаменитый русский художник-баталист, уроженец Череповца, Василий Верещагин (1842-1904) несколько раз посещал США. В 1889 году Американская ассоциация искусств организовала его выставку в Нью-Йорке. К этому событию был приурочен выход его биографии под названием "Живописец, солдат, путешественник". Но заработать на выставке художнику не удалось: "Всегда, когда я писал условия для устройства моих выставок в Европе и Америке, недосматривал, попадался, проваливался, обворовывался, хоть и считался дельцом (между художниками)". В 1901 году состоялась выставка Василия Верещагина в Чикаго. Ее посетили 65 тысяч человек.

Теодор Рузвельт не оценил свой портрет, созданный русским мастером батальных сцен. Верещагин изобразил его на полотне "Битва на холме Сан Хуан". Президент не купил эту картину. Многие другие работы художника попали в собрания американских коллекционеров.

Старший брат художника, Николай Верещагин (1839-1907), был причастен к созданию в России новой отрасли промышленности - сыроделия и масловарения. Он организовал первые маслодельные артели в своем родном краю. В 1872 году он внес свой вклад в технологию создания знаменитого "вологодского масла”. Сегодня это один из самых известных брендов области. Рецепт его изготовления хранится в тайне.

В Череповце в том доме, где родился великий художник, открыт музей Верещагиных.

Миссионер Тихон Шаламов

После окончания Вологодской духовной семинарии Тихон Шаламов отправился на Аляску православным миссионером среди алеутов и проработал там 12 лет. Фото: Wikipedia

В Вологде родился один из крупнейших русских писателей ХХ века Варлам Шаламов (1907 - 1982 гг.), автор знаменитых "Колымских рассказов” о сталинском ГУЛаге. Здесь он провел первые 17 лет своей жизни, сюда неоднократно возвращался в дальнейшем. "Четвертая Вологда" - так называется его автобиографическая повесть, законченная в 1971 году.

С Америкой была тесно связана жизнь отца писателя, священника Тихона Шаламова. После окончания Вологодской духовной семинарии в 1890 году он, по словам сына, "пошел на заграничную службу - поехал... на Аляску, на Алеутские острова православным миссионером среди алеутов и проработал там двенадцать лет". Тихон Шаламов открывал в Америке новые храмы и школы, создал Общество трезвости. В 1893 открыл первый приют для девочек. "Жизнь воспитанников приюта пока еще не носит правильной организации. Нищета смотрит из всех углов и дает себя знать на каждом шагу", - писал Шаламов своему другу в 1893 году с острова Кадьяк. В Вологодской газете "Свеча” в 1894 году о нем вышла статья под названием "Лучший батюшка в Аляске”.

Тихон Шаламов вернулся в Россию в 1904 году, чтобы дать образование своим сыновьям. В мемориальном фонде Вологодской картинной галереи хранятся копии его писем из архивов США. Их недавно передала туда Лора Клайн, американская исследовательница творчества Варлама Шаламова из Детройта.

Второе рождение Форта Росс

Форт Росс остается территорией российско-американского сотрудничества. Фото: Wikipedia

В 2009 году правительство штата Калифорния собиралось прекратить финансирование Форта Росс в числе других парков штата из соображений экономии бюджета. Губернатор Вологодской области обратился к своему американскому коллеге Арнольду Шварценеггеру, с письмом, в котором говорилось о важности сохранения этого памятника общего исторического наследия двух стран. Встреча двух губернаторов состоялась в Москве.

Дважды - в 2013 и в 2017 годах Форт Росс посещал действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В октябре 2017 года он участвовал в "Диалоге Форт Росс” в Сан-Франциско, встречался с губернатором Калифорнии Джерри Брауном и обнародовал инициативу по объявлению дня основания Форта Росс днем Русской Америки. В этот день в Форте Росс могли бы проводиться мероприятия и совместные акции, транслируемые в онлайн-режиме через интернет на два континента.