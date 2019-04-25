Алексея Ботяна признали долгожителем среди Героев СССР и России

По многолетней традиции в пресс-бюро Cлужбы внешней разведки России перед майскими праздниками проводится большой сбор. Знаменитые разведчики встречаются с журналистами, писателями, кинематографистами. Вот и вчера здесь было по-семейному спокойно и в то же время торжественно многолюдно.

Герою России Алексею Николаевичу Ботяну - "майору Вихрю" 102 года и 74 дня

И особенно приятно: в российской "Книге рекордов", существующей вполне официально уже 7 лет, появилось новое и всем знакомое имя. Алексей Николаевич Ботян признан долгожителем среди всех здравствующих Героев Советского Союза и России. 102 года и 74 дня - таков возраст легендарного "майора Вихря". Алексей Николаевич с удовольствием принял официальную грамоту. А затем поделился своими воспоминаниями - на этот раз сугубо военными. Рассказал, как возглавляемый им расчет польских артиллеристов сбил в сентябре 1939 года с помощью шведских зенитных установок три фашистских "Юнкерса".

А затем последовало еще одно неожиданное событие. То, что среди разведчиков немало творцов-долгожителей, доказал и полковник в отставке Олег Максимович Нечипоренко. Известный писатель, автор множества произведений о своих товарищах, три года назад он увлекся живописью. Сейчас Олегу Максимовичу 87, и он представил выставку работ. В основном это подмосковные пейзажи. И все мы поразились: до чего же тверда рука художника-разведчика и как точен наметанный глаз.