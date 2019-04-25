Баку в четвертый раз примет этап "Формулы-1"

Уже в субботу свободными заездами в Баку стартует программа четвертого этапа чемпионата мира в классе "Формула-1", Гран-при Азербайджана. Квалификация пройдет в субботу, а главное событие уик-энда - непосредственно гонка - состоится в воскресенье.

Несмотря на относительную молодость - этап в Баку проводится всего лишь четвертый раз, Гран-при Азербайджана уже успел завоевать признание в Королевских гонках. Здешняя трасса, пролегающая через Старый город, Приморский бульвар и фешенебельные районы, считается одной из самых красивых в календаре. Впрочем, азербайджанский трек запомнился пилотам и болельщикам не только своими впечатляющими декорациями. Последние два года именно здесь, по общему мнению, происходили самые зрелищные и непредсказуемые заезды. Что неудивительно, учитывая нестандартную для городских трасс конфигурацию с обилием поворотов и длиннющей прямой, на которой можно разогнаться до 370 километров в час.

Характерно, что в предыдущие три года в Баку побеждали разные пилоты: в 2016 году, когда гонка еще называлась Гран-при Европы, здесь первенствовал немец Нико Росберг ("Мерседес"), в 2017-м - австралиец Даниэль Риккардо ("Ред Булл") и, наконец, в прошлом сезоне азербайджанская столица покорилась британцу Льюису Хэмилтону ("Мерседес").

Как видно, гонщики "Феррари" в Баку не побеждали ни разу. Тем не менее именно на Гран-при Азербайджана итальянская команда возлагает особые надежды. Считается, что бакинский трек с ее длинной прямой наиболее подходит для болидов "Феррари", имеющих преимущество по чистой скорости над остальными. Плюс руководитель "конюшни" Матиа Бинотто уже анонсировал на предстоящий уик-энд технические новинки.

В любом случае "Феррари" отступать некуда: по итогам первых трех этапов у нее ни одной победы, а пилоты команды немец Себастьян Феттель и француз Шарль Леклер не входят даже в топ-3 общего зачета. Лидирует там сейчас действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон - 67 очков, вслед за ним - напарник по команде финн Валттери Боттас - 62, а замыкает тройку голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" - 39. У Феттеля - 37 очков.

Что касается нашего Даниила Квята, сезон для него складывается противоречиво. В пелотоне он пока 15-й, но очевидно, что россиянин способен на большее. Другое дело, трасса в Баку пока не очень благоволит нашим соотечественникам. Тот же Квят дважды, в 2016-м и 2017-м, сходил здесь досрочно, а год назад та же участь постигла Сергея Сироткина. Впрочем, у Даниила есть и повод для оптимизма. На днях "Хонда" объявила, что к Баку поставит новые двигатели на болидах команд "Ред Булл" и "Торо Россо". Особой прибавки в мощности технари не обещали, но силовые установки на машинах должны стать надежнее. А это не так уж и мало.