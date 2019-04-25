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25.04.2019 23:04
Рубрика: Экономика

Брокеры много на себя взяли

ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных денег через облигации
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 93(7851)
Банк России выявил схему вывода средств из НПФ "Аквилон", рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Деньги выводились через манипулирование облигациями, их объем мог приблизиться к 60 миллионам рублей.

По данным ЦБ, противоправные операции совершались с 10 марта по 22 декабря 2015 года. В схеме, по словам Ляха, участвовали АО "УК Тринфико", управляющая средствами пенсионных накоплений "Аквилона", и ООО "Кит финанс трейд", которая не является профессиональным участником рынка.

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"Кит финанс трейд" брала в репо облигации 68 эмитентов, а потом продавала их "Тринфико" выше рыночной цены, указывают в ЦБ. Через несколько дней "Тринфико" за счет денег "Аквилона" продавала те же бумаги в том же количестве "Кит финанс трейду" уже по сниженной цене, рассказал Лях. По данным ЦБ, все облигации, о которых идет речь, были неликвидными. По словам Ляха, всего с ними совершено 653 сделки. Убыток "Аквилона" от них составил не менее 57 миллионов рублей, но по формальным признакам манипулированием рынком могут быть признаны сделки на 6 миллионов рублей, уточнил он.

Убыток от противоправных сделок составил минимум 57 миллионов рублей

ЦБ установил, что операции с облигациями, ставшие предметом проверки, проводил начальник управления брокерских операций "Кит финанса" Вадим Дорофеев и неназванный сотрудник того же управления. По информации ЦБ, со стороны "Тринфико" поручения по совершению сделок с облигациями за счет средств пенсионных накоплений НПФ подавал Фарит Закиров, являвшийся начальником отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ "Тринфико" и одновременно начальником отдела продаж той же организации. Материалы проведенной проверки (она началась в 2016 году) регулятор направил в правоохранительные органы, сказал Лях.

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