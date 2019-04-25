ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон". Ворами оказались сотрудники управляющей компании - фирмы, которая управляла деньгами фонда.

Фонд "Аквилон" получил свое название от древнеримского имени бога северного ветра (лат. aquilonis - "северный ветер") и был создан в самом конце прошлого века на Крайнем Севере, в Ямало-Ненецком автономном округе. Заработки там хорошие, и пенсионные взносы собирались немалые - то есть, бизнес был многообещающим.

Деньгами фонда по договору доверительного управления распоряжалась управляющая компания (УК) "Тринфико". Но, как позже выяснилось, именно доверия она не заслуживала. Ибо в 2015 году председатель инвестиционного комитета "Тринфико" Фарит Закиров, который был уполномочен совершать сделки с облигациями за счет пенсионных средств, провел около 600 невыгодных для фонда сделок. Партнером у него была компания "КИТ финанс трейд", а мошенничество осуществлялось за счет явно убыточных операций на бирже.

Схема была простая: "КИТ финанс трейд" брала облигации у третьих лиц по сделкам РЕПО (продажа с обязательством купить по установленной цене) и продавала их УК "Тринфико" по цене выше рынка. Через некоторое время "Тринфико" возвращала (продавала обратно) эти же облигации "КИТ финанс трейд", но уже по более низкой цене. Разница шла мошенникам в карманы.

Это жульничество могло быть вскрыто при первой же ревизии, но фонд всецело доверял своим управителям, несмотря на подозрительную убыточность операций именно с "КИТ финанс трейд". И лишь в 2016 году, когда фонд начал проверять Центральный банк России, стала понятна истинная причина "финансовых неудач". Теперь с мошенниками разбираются правоохранительные органы.