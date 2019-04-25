Женщинам разрешат работать по профессиям, которые на протяжении многих лет считались вредными и опасными, а потому были закрыты для представительниц прекрасного пола.

Женщин допустят к управлению не только поездами, но и самолетами, морскими и речными судами. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Проект приказа об этом согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами и скоро поступит на регистрацию в минюст, рассказал директор департамента условий и охраны труда минтруда Валерий Корж. Ожидается, что с 1 января 2020 года он вступит в силу.

Тогда никто больше не сможет запретить женщине работать на транспорте - морском, речном, железнодорожном и даже воздушном, в хлебопекарном производстве (если тяжелый физический труд заменен автоматизацией), уйдет ряд запретов в химической промышленности - там, где благодаря современным технологиям уже нет контакта с химическими веществами, пояснил "РГ" Корж в ходе Всероссийской недели охраны труда.

Останутся закрытыми для женщин 79 профессий, сказал он. Например, сохранится запрет на труд на производствах, где нужно поднимать и перемещать тяжести вручную и где превышаются нормы предельно допустимых нагрузок для женщин, на подземных работах в горнодобывающей промышленности, на строительстве подземных сооружений и подземной добыче нефти (за исключением должностей руководителей, специалистов, не выполняющих физической работы, медицинского персонала). Тушение пожаров, водолазные работы, ручная чистка и ремонт паровых и водогрейных котлов, труб, печей, - все это тоже еще не для женщин.

Для женщин открываются профессии машиниста поезда, водителя большегруза или автобуса

"Когда мы начинали обсуждение этого документа, были уверены, что он вызовет негодование в обществе, и люди будут требовать оставить все, как есть", - рассказывает Корж. Однако реакция оказалась противоположной: 99 процентов отзывов на проект документа говорили о том, что "мужчины продолжают указывать женщинам, где им работать, дайте работать им там, где они хотят".

Трудовые ограничения для женщин регулируются постановлением правительства, в нем - запрет на 456 профессий. После того как новый приказ минтруда будет утвержден, это постановление правительства будет отменено.

Валерий Корж не исключил, что список запрещенных для женщин профессий и дальше будет укорачиваться - по согласованию с учеными, профсоюзами и работодателями.

В нем останутся только профессии, которые представляют потенциальную опасность для женского здоровья, в первую очередь - репродуктивного. Но условия труда на многих производствах улучшаются, и это повод допустить на них женщин.

"То, что вчера делалось по одной технологии, сегодня - совсем по другой. На предприятия пришла автоматизация, компьютеризация, появилось совсем другое оборудование, и на одном и том же предприятии у людей, которые выполняют, казалось бы, одинаковую работу, могут быть разные условия труда", - говорит Корж. Одно дело управлять "Ласточкой" или "Сапсаном", совсем другое - старым локомотивом.

Условия труда на многих рабочих местах улучшаются, и это повод снять запреты. Одно дело - управлять старым локомотивом, совсем другое - "Ласточкой"

Как ранее отмечала завлабораторией НИИ медицины труда им. академика Измерова Марина Фесенко, больше всего профзаболеваний выявляется у женщин, работающих на предприятиях обрабатывающей промышленности, в металлургии. При этом "самые опасные для женщин профессии" - это машинист крана, медсестра, маляр, доярка, машинист конвейера. Риск заболеть раком груди повышается у женщин, работающих в пищевой промышленности, парикмахерами, косметологами, в прачечных и химчистках, - везде, где используют химвещества.

Трудовые ограничения для женщин регулируются постановлением правительства, и в нем - запрет на 456 профессий. Оно будет отменено после того, как новый приказ минтруда будет утвержден.