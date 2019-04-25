Новости

СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии 19:50
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей 19:27
Возбуждено дело о расстреле у метро "Новые Черемушки" 19:20
В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы 19:08
В Чечне появится уникальный храмовый комплекс с мечетью и церковью 18:51
Чем угостит посетителей фестиваль "Пасхальный дар" 18:47
В Краснодаре установили мемориальную доску известному журналисту 18:40
Никита Михалков о российском кино: "Не всегда хорошо, но зато про нас" 18:40
Трасса М-4 "Дон" от Краснодара до Павловской станет платной 18:39
В Москве два человека погибли после стрельбы у метро 18:27
В немецком Байльроде восстановили мемориал советским солдатам 18:26
Кокорин признался, что машинально нанес удар Паку 18:23
Маттиас Шепп: Немецкие компании надеются на прибыли выше среднего по России 18:23
В Грозном на доме появился барельеф с профилем Льва Яшина 18:22
В США ввели дресс-код для родителей школьников 18:11
Калужский безработный убил подругу из-за кошачьей еды 18:05
Супруга президента Франции откроет учебные заведения для взрослых 18:03
Больше 35 тысяч заявок подано на бизнес-премию "Прорыв года" 17:56
Какими фильмами будет представлено Союзное государство в Каннах 17:50
Самые яркие кадры с "Пингвиньего парада" в Московском зоопарке - видео 17:48
Обновленный УАЗ "Патриот" поможет в борьбе с преступностью 17:47
В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего студента 17:45
В Подмосковье назвали самые редкие имена новорожденных 17:42
На Кубани рассекретили крупную нарколабораторию 17:41
Память о подвиге летчика Хасана Ханипова хранят в Воронеже и в Татарстане 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
25.04.2019 17:47
Рубрика: Экономика

Женщинам прибавили работы

Число закрытых для слабого пола профессий сократится в пять раз
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)
Женщинам разрешат работать по профессиям, которые на протяжении многих лет считались вредными и опасными, а потому были закрыты для представительниц прекрасного пола.
Женщин допустят к управлению не только поездами, но и самолетами, морскими и речными судами. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Женщин допустят к управлению не только поездами, но и самолетами, морскими и речными судами. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Женщин допустят к управлению не только поездами, но и самолетами, морскими и речными судами. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Проект приказа об этом согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами и скоро поступит на регистрацию в минюст, рассказал директор департамента условий и охраны труда минтруда Валерий Корж. Ожидается, что с 1 января 2020 года он вступит в силу.

Фото: Митя Алешковский / ТАСС
Как справиться с мошенничеством при попытке устроиться на работу

Тогда никто больше не сможет запретить женщине работать на транспорте - морском, речном, железнодорожном и даже воздушном, в хлебопекарном производстве (если тяжелый физический труд заменен автоматизацией), уйдет ряд запретов в химической промышленности - там, где благодаря современным технологиям уже нет контакта с химическими веществами, пояснил "РГ" Корж в ходе Всероссийской недели охраны труда.

Останутся закрытыми для женщин 79 профессий, сказал он. Например, сохранится запрет на труд на производствах, где нужно поднимать и перемещать тяжести вручную и где превышаются нормы предельно допустимых нагрузок для женщин, на подземных работах в горнодобывающей промышленности, на строительстве подземных сооружений и подземной добыче нефти (за исключением должностей руководителей, специалистов, не выполняющих физической работы, медицинского персонала). Тушение пожаров, водолазные работы, ручная чистка и ремонт паровых и водогрейных котлов, труб, печей, - все это тоже еще не для женщин.

Для женщин открываются профессии машиниста поезда, водителя большегруза или автобуса

"Когда мы начинали обсуждение этого документа, были уверены, что он вызовет негодование в обществе, и люди будут требовать оставить все, как есть", - рассказывает Корж. Однако реакция оказалась противоположной: 99 процентов отзывов на проект документа говорили о том, что "мужчины продолжают указывать женщинам, где им работать, дайте работать им там, где они хотят".

Трудовые ограничения для женщин регулируются постановлением правительства, в нем - запрет на 456 профессий. После того как новый приказ минтруда будет утвержден, это постановление правительства будет отменено.

Фото: istockphoto.com
Работать в майские праздники будут 15 процентов россиян

Валерий Корж не исключил, что список запрещенных для женщин профессий и дальше будет укорачиваться - по согласованию с учеными, профсоюзами и работодателями.

В нем останутся только профессии, которые представляют потенциальную опасность для женского здоровья, в первую очередь - репродуктивного. Но условия труда на многих производствах улучшаются, и это повод допустить на них женщин.

"То, что вчера делалось по одной технологии, сегодня - совсем по другой. На предприятия пришла автоматизация, компьютеризация, появилось совсем другое оборудование, и на одном и том же предприятии у людей, которые выполняют, казалось бы, одинаковую работу, могут быть разные условия труда", - говорит Корж. Одно дело управлять "Ласточкой" или "Сапсаном", совсем другое - старым локомотивом.

Условия труда на многих рабочих местах улучшаются, и это повод снять запреты. Одно дело - управлять старым локомотивом, совсем другое - "Ласточкой"

Как ранее отмечала завлабораторией НИИ медицины труда им. академика Измерова Марина Фесенко, больше всего профзаболеваний выявляется у женщин, работающих на предприятиях обрабатывающей промышленности, в металлургии. При этом "самые опасные для женщин профессии" - это машинист крана, медсестра, маляр, доярка, машинист конвейера. Риск заболеть раком груди повышается у женщин, работающих в пищевой промышленности, парикмахерами, косметологами, в прачечных и химчистках, - везде, где используют химвещества.

Трудовые ограничения для женщин регулируются постановлением правительства, и в нем - запрет на 456 профессий. Оно будет отменено после того, как новый приказ минтруда будет утвержден.

Экономика Работа Занятость Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Носков: Сроки перехода РФ на цифровое ТВ продлены до 14 октября
Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы
ГРУ: США имеют несколько вариантов переворота в Венесуэле
Козак: Чистая нефть поступит на границу с Беларусью 29 апреля
Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций