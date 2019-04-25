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25.04.2019 23:14
Рубрика: Культура

Маргарита летает, Мазепа поет

Что готовит Большой театр к новому 244-му сезону
Текст: Мария Бабалова
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Столичный выпуск № 93(7851)
Первый театр страны обещает представить премьеры восьми опер и пяти балетов, которым, быть может, суждено войти в историю. О том, что день грядущий нам готовит, рассказало руководство Большого, собравшись для этого в полном составе: гендиректор Владимир Урин, музыкальный руководитель Туган Сохиев и худрук балета Махар Вазиев.

Главным событием оперного сезона должно стать возвращение после паузы в восемь с половиной лет самого востребованного в мире российского режиссера Дмитрия Чернякова, чьи работы никогда не оставляют поклонников равнодушными. На сей раз он поставит на Исторической сцене "Садко" Римского-Корсакова (премьера назначена на февраль).

Фото: Предоставлено пресс-службой "Золотой маски".
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Похоже, для Большого театра уже стало традицией уделять одному из композиторов в прямом смысле удвоенное внимание. В текущем сезоне был представлен дуэт комических опусов Россини - "Севильский цирюльник" и "Путешествие в Реймс". Теперь театр, кажется, стремится "догнать" прошедший юбилей русского классика - композитора Римского-Корсакова.

Первой премьерой нового театрального года станет еще одна его опера - "Сказка о царе Салтане". Ее готовит к 26 сентября на Новой сцене постановщик Алексей Франдетти, нашедший свою режиссерскую славу на поле отечественного мюзикла.

Театр продолжает работать по проверенным лекалам. Привычную нишу концертного исполнения под руководством главного дирижера Тугана Сохиева займет "Мазепа" Чайковского - опера, приобретающая в современных реалиях соответственный политический контекст. Будет еще и концертная версия оперы "Анна Болейн" Доницетти, но звездное имя исполнительницы титульной партии театр пока не называет.

Традиционным репертуарным заимствованием, неизменно приносящим Большому "Золотые маски", станет "Дидона и Эней" Перселла из Экс-Ан-Прованса. Еще в списке оперных премьер есть настоящий хит - "Дона Жуана" Моцарта ставит режиссер Семен Спивак.

Первой премьерой нового театрального года станет опера русского классика Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане"

Дирижер Туган Сохиев настаивает на том, чтобы не менее чем на 98 процентов в постановках Большого были задействованы солисты собственной труппы. Махар Вазиев также заметил, что балетная труппа самодостаточна и не нуждается в приглашенных солистах.

На Камерной сцене имени Б.А. Покровского представят образец русского барокко - комическую оперу Василия Пашкевича "Гостиный двор" (с Филиппом Чижевским за дирижерским пультом). Кроме того, новый, уже третий для театра вариант "Давайте создадим оперу" Бриттена для детской аудитории. И "Искателей жемчуга" Бизе.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Нельзя не заметить, что при внешнем изобилии оперный репертуар пока не совсем сбалансирован - крайне мало любимых публикой названий Пуччини и Верди, нет Беллини, Вагнера, Прокофьева, Рихарда Штрауса и образцов современной оперы. Оперы "Тоска", "Аида" или "Лоэнгрин", как и новая опера Ильи Демуцкого, - вопрос отдаленной перспективы. Но уже в этом сезоне с привлечением иностранных коллег свое десятилетие отметит один из самых успешных проектов Большого театра - Молодежная оперная программа под руководством профессора Дмитрия Вдовина. Кроме того, по поручению президента России сегодня уже разрабатывается проект масштабной реконструкции здания Славянского зала, где находится Камерная сцена.

Балетные планы выглядят более компактно. В Большой театр возвращается Алексей Ратманский со своей авторской версией "Жизели". На музыку Шостаковича и Шнитке будет представлен балет Эдварда Клюга "Мастер и Маргарита". А также давно анонсированный вечер из трех одноактных балетов "Танцемания", "Времена года", "Сделано в Большом" в постановке Вячеслава Самодурова.

Двадцатилетие на сцене Большого театра будет праздновать знаменитый фестиваль Dance Inversion. Основная гастрольная нагрузка тоже падает на плечи балетного коллектива, который ждут везде - и в нашем Новосибирске, и в городах США.

И все-таки интрига остается. Какие звезды все же появятся в спектаклях Большого театра? Об этом обещают рассказать на сборе труппы в сентябре.

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