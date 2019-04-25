Ожидается, что до конца года страны Евразийского экономического союза и Иран ратифицируют соглашение о преференциальной торговле, сообщил замдиректора департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Станислав Георгиевский на конгрессе евразийских СМИ. "Соглашение с Ираном до конца года должно вступить в силу. Почти все ратификационные процедуры в странах ЕАЭС завершены", - сказал он.

Благодаря ему все пять стран - участниц ЕАЭС (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия) смогут поставлять часть своей продукции в Иран на более выгодных условиях, чем другие государства.

К примеру, Иран согласился снизить для ЕАЭС пошлину на ввоз сельхозпродукции в среднем почти в три раза - с 32 до 13 процентов. За ввоз промышленной продукции поставщики заплатят на иранской таможне не 22, а около 15 процентов от ее цены. Это даст предприятиям из Евразийского экономического союза возможность сэкономить на пошлинах примерно 50 миллионов долларов в год, исходя из предшествующей структуры и объемов торговли. Евразийские товары будут продаваться на иранском рынке по значительно более низким ценам, чем товары из других стран, а значит, и спрос на них будет больше.

Поставки орехов и сухофруктов из Ирана должны сбить цены на эти товары в России

"Несколько лет назад стало понятно, что санкционный режим в отношении Ирана будет облегчен. Тогда многие страны стали бороться за большой и перспективный иранский рынок. ЕАЭС тоже вступил в эту борьбу, и мы в ней победили, потому что никто из наших конкурентов за последние годы соглашение с Ираном о свободной торговле не подписал. В итоге мы будем поставлять промышленные и сельхозтовары, продукцию металлургии, нефтехимии, лекарства и косметику на иранский рынок с очень высоким дисконтом по таможенным пошлинам. Потребители в ЕАЭС получат более дешевые иранские товары - это орехи и сухофрукты, мясо-молочные продукты, товары легкой промышленности (ковры и одежда). Я думаю, иранские товары найдут здесь своего покупателя", - рассказал Станислав Георгиевский.

После заключения похожего соглашения с Вьетнамом экспорт ЕАЭС в эту страну вырос сразу на 40 процентов. Сейчас заключение таких соглашений обсуждается с Египтом, Сингапуром, Сербией, Индией и Израилем. С Сербией соглашение необходимо, поскольку между нею и тремя странами основанного в 2010 году Таможенного союза (Россией, Казахстаном и Беларусью) зона свободной торговли была сформирована именно на этом этапе, и теперь надо присоединить к ней Армению и Киргизию. Соглашение с Сингапуром позволит евразийским поставщикам поучаствовать в создании цепочек добавленной стоимости в Юго-Восточной Азии, соглашение с Египтом - нарастить несырьевой экспорт. Уже сейчас в этой стране происходит финишная сборка продукции из ЕАЭС. Соглашение с Израилем интересно евразийским компаниям потому, что они хотят развивать промышленную кооперацию с высокотехнологичными компаниями из этой страны. В Индию же можно поставлять большие объемы недорогой продукции, пользующейся большим спросом у растущего населения страны. В основном речь идет о косметике, бытовой химии и текстиле.

По словам председателя комитета делового совета ЕАЭС по торгово-экономическим отношениям со странами-партнерами Владимира Саламатова, необходимость заключения соглашения с каждой страной всегда обсуждается с бизнесом. Если предприниматели считают, что образование зоны свободной торговли принесет им больше вреда, чем пользы, соглашения не подписывают. Так пока происходит во взаимоотношениях ЕАЭС с Китаем. Соглашение о зоне свободной торговли с этой страной сейчас скорее всего привело бы к тому, что на рынок ЕАЭС хлынула бы китайская продукция, а местные производители потеряли бы своих покупателей. Поэтому в ближайшем будущем такое соглашение с Китаем вряд ли будет заключено, несмотря на большую заинтересованность китайской стороны.