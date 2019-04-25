Документальный фильм к юбилею Леонида Каневского покажут на НТВ 2 мая

Смотрите: документальный фильм "Дело Каневского" - на НТВ 2 мая в 22.20

2 мая - юбилей заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского - ему исполняется 80 лет. "Если нет компании - значит жизнь у тебя не сложилась", - уверен виновник торжества. У Каневского такой проблемы нет - всегда в окружении друзей, родственников, поклонников, всегда востребован на телевидении, в кино и театре. В чем же его секрет?

Обозреватель НТВ Вадим Глускер решил разобраться и взялся за расследование "Дела Каневского", в котором ему помогли сам Леонид Семенович, его супруга Анна, дочь Наталья, брат Александр, а также друзья и коллеги юбиляра.

Действительно, судьба Леонида Каневского, полная удивительных совпадений, не уступает детективу. Когда будущему артисту было всего одиннадцать, друг затащил его в один из киевских драмкружков - и вопрос о выборе профессии больше не стоял. Потом были учеба в Щукинском училище и сразу два предложения: из театра Вахтангова и "Ленкома". Каневский выбрал последний и не прогадал: за год сразу несколько спектаклей с его участием прогремели на всю страну. Истинным любимцем Советского Союза Леонид Каневский стал, когда на экраны вышли легендарные "ЗнаТоКи". Образ сыщика Леонид Семенович с удовольствием примеряет до сих пор - в роли бессменного ведущего проекта НТВ "Следствие вели...".

"Мы ездили с ним на съемки, сопровождали на гастролях, были на тренировках, играли в интеллектуальном клубе... Вот уж точно мотались по городам и весям! Но только я все время уставал, а он, рассказывая остроумнейший анекдот или удивительную историю из своей жизни, меня подбадривал, мотивировал и заставлял двигаться дальше. И каждый раз я спрашивал и себя, и его главное: "Леонид Семенович, ну откуда в вас столько энергии и жизненной силы?". А он только посмеивался в свои роскошные усы..." - говорит Вадим Глускер.

К 80-летию Леонида Каневского выйдет программа "Квартирник НТВ у Маргулиса" (2 мая в 23.20). В ней артист поделится воспоминаниями. Кстати, в кино актер пел всего дважды - в фильмах"Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Пеппи Длинныйчулок". В честь дня рождения Леонид Каневский споет с экрана в третий раз.

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