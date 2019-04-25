Facebook грозит огромный штраф из-за неправильного хранения паролей

Ирландская комиссия по защите данных (IDPC), главный регулятор в ЕС, начала расследование по делу о корпорации Facebook, которая может быть обвинена в "халатности” или даже "злоупотреблениях”. Суть дела заключается в том, что корпорация не смогла защитить миллионы паролей пользователей Facebook, Facebook Lite и Instagram, поскольку инженеры корпорации хранили эти пароли на внутренних серверах без шифрования.

Корпорация еще в конце марта сообщила о том, что пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками соцсети. По признанию компании, они хранились в читаемом формате во внутренних системах хранения данных компании, хотя обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде. Facebook при этом заявила, что проблема была устранена, в качестве мер предосторожности компания обещала предупредить всех, чьи пароли были обнаружены в открытом виде.

Теперь Ирландская комиссия разместила на своем сайте специальный пресс-релиз, в котором сообщила: "Сотни миллионов паролей, принадлежащих пользователям Facebook, Facebook Lite и Instagram, хранились Facebook в простом текстовом формате на его внутренних серверах. На этой неделе мы начали предусмотренное законом расследование". Как сообщает комиссия, одной из задач расследования является выяснение, "выполнила ли корпорация Facebook свои обязательства согласно действующим положениям Общего регламента о защите персональных данных (GDPR)". От этого будет определяться мера наказания корпорации, которое по новым правилам GDPR может заключаться в штрафе "вплоть до 4% от доходов компании" или 20 миллионов евро "в случае злоупотреблений".

Но это не самая большая беда, постигшая корпорацию. В различных СМИ, комментирующих это событие, также сообщается, что социальная сеть Facebook ожидает штрафа от американских контролирующих органов из-за скандала, связанного с Cambridge Analytica, в размере 3-5 миллиардов долларов.