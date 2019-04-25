Банкам с государственным участием законодательно запретят упоминать об этом при продвижении своих услуг. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая инициировала разработку такого законопроекта (поправки в Закон "О рекламе"), считает, что, акцентируя внимание потребителей на своей близости к государству, кредитные организации вводят их в заблуждение и ставят в неравные условия другие банки.

Сейчас в ряде случаев банки с госучастием пытаются привлекать клиентов не условиями финансовых продуктов, а именно наличием в уставном капитале доли государства, констатируют в ФАС. Это может создавать у потребителей впечатление повышенной надежности таких финансовых организаций и приводить к возникновению у них нерыночного преимущества.

В августе 2018 года ЦБ и ФАС в совместном письме уже рекомендовали банкам не использовать в рекламе в качестве преимущества тот факт, что в их капитале участвует государство или что они входят в группу, в которой есть госкомпании. "Уместно указание подобной информации лишь в тех случаях, когда она раскрывается во исполнение требований законодательства.

В иных случаях подобную информацию целесообразно сопровождать указанием на документально подтвержденные прямые гарантии или поручительства со стороны государства", - говорилось в письме.

После появления рекомендаций некоторые участники рынка скорректировали свои стратегии, говорит Андрей Люшин, зампред правления Локо-Банка. "Они не испытывают из-за этого особых проблем и работают в прежнем режиме", - отмечает Люшин.

Сейчас доля кредитных организаций с госучастием в банковском секторе превышает 66 процентов. В таких банках сосредоточено свыше 72 процентов средств населения. Граждане стремятся сохранить свои деньги, поэтому выбирают более надежную с их точки зрения кредитную организацию. Госбанки в этом сиысле оказываются в более выигрышном положении, поскольку в глазах населения они слишком значимы, чтобы рухнуть. Система страхования вкладов, которая гарантирует возмещение в 1,4 миллиона рублей в случае отзыва лицензии, работает, но многие не хотят рисковать и втягиваться в процедуру возврата денег через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). К тому же, часть граждан держит в банках суммы, заметно превышающие страховой лимит.