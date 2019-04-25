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25.04.2019 21:02
Рубрика: Спорт

Крах "столичных"

Обладатель Кубка Стэнли-2018 не сумел защитить свой титул
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 93(7851)
Прошлогодний обладатель Кубка Стэнли, главного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ), команда "Вашингтон Кэпиталз", за которую выступает российский бомбардир Александр Овечкин, прекратила борьбу по защите титула уже в первом раунде нынешнего плей-офф.
У Александра Овечкина (слева) теперь есть возможность выступить за сборную на майском чемпионате мира. Фото: AP У Александра Овечкина (слева) теперь есть возможность выступить за сборную на майском чемпионате мира. Фото: AP
У Александра Овечкина (слева) теперь есть возможность выступить за сборную на майском чемпионате мира. Фото: AP

В седьмом, решающем матче серии 1/8 финала чемпион Столичного дивизиона "Вашингтон" на домашней площадке уступил "Каролине" во втором овертайме - 3:4. Победную шайбу на 92-й минуте встречи забросил Брок Макгинн.

Twitter Кубка Стэнли обратился к Овечкину после вылета "Вашингтона"

Начало матча не предвещало для "Кэпиталз" ничего плохого. Уже к седьмой минуте хозяева после шайб Андре Бураковски и Тома Уилсона, которому ассистировали наши Овечкин и Дмитрий Орлов, лидировали 2:0. Во втором периоде на гол игрока "Каролины" Себастьяна Ахо еще один россиянин Евгений Кузнецов ответил через две с половиной минуты - 3:1. Однако "Каролине" все-таки удалось сравнять счет и вырвать победу после полутора часов чистого времени игры.

Приводим состав пар второго раунда плей-офф. В Восточной конференции играют "Бостон" - "Коламбус", "Нью-Йорк Айлендерс" - "Каролина", в Западной конференции сразятся "Сент-Луис" - "Даллас", "Сан-Хосе" - "Колорадо".

Тем временем сборная России разгромила Белоруссию в четвертьфинале юниорского чемпионата мира, проходящего в Швеции. Встреча завершилась победой наших хоккеистов со счетом 6:0. Следующим соперником команды Владимира Филатова станут американцы. Игра состоится 27 апреля.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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