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25.04.2019 00:56
Рубрика: Власть

Как российские танкисты готовятся к "биатлону"

Текст: Игорь Елков
Фото: Сергей Михеев
Броня готова к играм: в мае в Волгоградской области начнется двухнедельный Всеармейский этап Международных армейских игр-2019. Или, проще говоря, российский отбор на международный "Танковый биатлон".

На полигоне "Прудбой" (Калачевский район Волгоградской области) журналисты центральных и региональных изданий своими глазами и барабанными перепонками смогли оценить интенсивность боевой учебы.

Один из старейших полигонов страны занимает площадь в 20 тысяч гектаров. 14 мая здесь начнется состязание лучших танкистов всех округов на танках Т-72 и мотострелков на БМП-2. А пока на "Прудбое" оттачивают мастерство экипажи Южного военного округа.

"Тренировки интенсивные: 6 дней в неделю, с утра и до 18.00, - рассказывает начальник общевойсковой подготовки управления боевой подготовки округа полковник Виталий Казанцев. - За одну тренировку экипажи проходят от 4 до 6 км с преодолением естественных и искусственных препятствий. Навыки должны быть доведены до автоматизма".

Фото: РИА/Алексей Куденко
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Репортеры "РГ" стали свидетелями наиболее зрелищных элементов: в общей сложности шесть Т-72 выполняли "змейку" (зигзагообразный выход на боевую позицию), затем короткая остановка на загрузку боекомплекта силами экипажа. И апогей: поражение мишеней осколочно-фугасными снарядами. Стрелять с остановки нельзя: только в движении. Кстати, "танковый биатлон" постоянно усложняется. С этого года впервые танкисты будут поражать мишени с закрытых огневых позиций.

Для людей, далеких от армии: это значит, что стреляющие из Т-72 экипажи визуально не видят цели.

Уместен вопрос: конечно, танк Т-72 машина замечательная, если не сказать эпохальная, но ведь есть техника и поновее. Почему выступаем на танках-ветеранах? Такая же ситуация и с участвующими в соревнованиях боевыми машинами пехоты. На этом же полигоне, буквально по соседству, в деле нам показали мощные Т-90 и БМП-3.

Ответ на поверхности. Дело в том, что "Танковый биатлон" уже давно стал международным состязанием танкистов. А далеко не у всех наших партнеров по этому биатлону имеется современный парк боевых машин. Победа будет честной и чистой только в том случае, если все будут примерно в равных условиях.

Впрочем, международные Армейские игры еще впереди: они начнутся через 99 дней. Пока речь идет о том, чтобы определить лучших из лучших российских экипажей. Используя спортивную терминологию, экипажи Южного военного округа выступят на своем поле. "Своя земля всегда помогает, - отмечает полковник Виталий Казанцев. - Но есть и еще один нюанс: соревнования пройдут фактически сразу после Парада Победы на 9 мая. Это добавит огня. Что касается экипажей нашего округа, то, конечно, настроены только на победу. И вообще, на такой земле, где наши прадеды одержали победу в Сталинградской битве, выступать плохо нельзя".

Параллельно под Волгоградом проходит и еще один конкурс: соревнования военных поваров.

Самый вкусный конкурс - составная часть "АрМИ-2019". Предстоит отобрать 12 лучших команд поваров и хлебопеков.

"Нам выдают продукты в соответствии с раскладкой и нормативами, мы готовим, жюри оценивает, - рассказывает ефрейтор Евгения Снишко. - Жесткое условие: нельзя пользоваться кухонным стационарным оборудованием. Используем только полевые кухни.

Повар Женя служит по контракту в 99-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения. На суд жюри ее команда приготовила: на первое - борщ, на второе - ромштекс с отварным рисом. В качестве холодной закуски - витаминный салат "Весна". Все выглядит аппетитно.

Согласитесь, для полевых условий очень неплохой обед. Если исходить из старой солдатской заповеди "как полопаешь, так и потопаешь", то топать вполне можно.

"Мы в полевых условиях можем приготовить практически все, что прикажут, - обещает ефрейтор Снишко. - А именно: налепить пельмени по-домашнему, приготовить мясо по-французски и курицу по-китайски. Хинкал тоже можем. А солдату-имениннику испечем торт или пироги".

Конечно, никакой самодеятельности в армии нет. И быть не может. Что именно готовить, решает командование части.

Интересная деталь: все повара в ходе конкурса обязаны сдать еще и нормативы по огневой подготовке. В армии нет поваров в чистом виде. То есть кулинаров, которые ничем другим, кроме приготовления пищи, не занимаются. Обязательно должна быть воинская специальность. Самая распространенная - повар-водитель. За каждым закреплено оружие: обычно это автомат АК-74. У офицеров есть еще и пистолет. Бывают даже повара-пулеметчики и хлебопеки-гранатометчики.

Фото: Mark12345-6789 / wikimedia.org
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И еще одна показательная деталь: все полевые кухни могут работать в любую погоду: хоть 50 градусов мороза, хоть 50 градусов в тени. В качестве источника топлива используют дизтопливо. Точно такое же, какое заливают в баки танков и боевых машин пехоты. Так проще и рациональнее с точки зрения армейской логистики. В зависимости от обстановки излишки горючего можно слить в баки боевых машин. Или наоборот.

Но при этом борщ ефрейтора Жени никаких посторонних запахов не имеет. Соляркой точно не отдает: проверено. Вкусно, как у мамы.

Так что заправился - и в бой. Во всех смыслах.

Власть Безопасность Армия
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