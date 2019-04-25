Китай и Россия построят первую в мире трансграничную канатную дорогу

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , к 2021 году КНР и Россия построят первую в мире трансграничную канатную дорогу. Об этом 25 апреля заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, выступая на конференции межрегионального сотрудничества в рамках высокого форума проекта "Один пояс и один путь".

По достигнутому соглашению между КНР и Россией трансграничная канатная дорога будет переброшена через реку Амур и свяжет российский Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Канатная дорога будет переброшена через реку Амур и свяжет российский Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. "Работы по ее строительству начнутся в нынешнем году и будут завершены в 2021-м", - сообщил Орлов. По словам губернатора, повышение инфраструктурной взаимосвязанности между пограничными регионами России и Китая "превращают их естественные преимущества в преимущества конкурентные".

"Как говорят в Китае, если хочешь разбогатеть - построй дорогу". И мы строим дороги, точнее - мосты", - отметил чиновник, напомнив, что в нынешнем году будут достроены мост между Хэйхэ и Благовещенском и железнодорожный мостовой переход Тунцзян-Нижнеленинское.

"Наша задача - достичь наибольшего эффекта от их введения в эксплуатацию, поэтому мы будем активно развивать предмостовые зоны", - добавил Василий Орлов. Он также сообщил, что стороны ведут переговоры о строительстве еще одного моста через Амур.