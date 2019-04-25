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25.04.2019 00:00
Рубрика: Экономика

Расскажите о себе

Клиенты готовы делиться данными со страховщиками
Текст: Кира Камнева
Российская газета - Спецвыпуск № 92(7850)
Больше половины потребителей банковских и страховых услуг готовы предоставлять свои персональные данные в обмен на скидки и специальные предложения, выяснила компания Accenture.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Информацией о доходе, текущем местоположении, привычках и образе жизни не прочь поделиться в среднем 60 процентов клиентов. Однако показатель различается в разных странах. В Китае информационная открытость на самом высоком уровне, 67 процентов, в США -50 процентов, в Европе - 40 процентов.

Россия, по словам главы направления Interactive в Accenture Digital Russia Павла Родыгина, ближе к Китаю.

- Это обусловлено большей чувствительностью к цене и меньшей информированностью об угрозах, связанных с раскрытием собственных данных, - полагает эксперт.

В обмен на персональную информацию потребители рассчитывают на снижение стоимости услуг банков и страховщиков и другие привилегии. Почти 80 процентов клиентов во всем мире готовы рассказать о себе взамен на признание их более благонадежными, чем в среднем по рынку. Столько же заемщиков готовы предоставить банкам сведения о своем местоположении и образе жизни, чтобы быстрее получить одобрение займов.

Потребители готовы обменять персональную информацию на скидки и другие привилегии

Также в ответ на свою лояльность клиенты хотели бы получать советы по экономии на основании мониторинга повседневных трат и регулярные уведомления о доступном остатке до ближайшей зарплаты.

По словам Павла Родыгина, банки активнее, чем страховщики, наращивают портфель физлиц, готовых делиться данными о себе. Это связано с тем, что банки взаимодействуют напрямую с клиентами намного чаще.

- Страховщики находятся в поиске дополнительных источников для увеличения информации о клиенте и тестировании влияния новых данных на рисковый профиль потребителей, - отметил эксперт.

Фото: Евгений Стариков
Рынок страхования жизни в России меняет фокус

Несмотря на готовность делиться личными данными, 75 процентов опрошенных признались, что обращаются с информацией о себе крайне осторожно. Они назвали возможную утечку данных второй по счету причиной для прекращения обслуживания в банках и страховых компаниях (после повышения цен).

Регулирование рынка персональных данных постоянно находится на повестке экспертного сообщества. В частности, этой теме был посвящен ежегодный День открытых данных Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Фонд разрабатывает законопроект, который обеспечит легитимность оборота данных на рынке и создаст баланс интересов граждан и бизнеса. Необходимо предоставить человеку механизмы по управлению собственными данными, полагает директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович.

- Давайте предоставим субъекту возможность получать исчерпывающую информацию о том, какие данные о нем обрабатываются и в какой информационной системе, - отметила эксперт. - Это вопрос не какого-то большого массива, принятия миллионов актов, а вопрос точечных изменений, которые позволят, расставив акценты в нужных местах, обеспечить нормальную систему четкого оборота в условиях четкого контроля субъекта за своими данными.

Экономика Страхование
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