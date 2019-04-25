Кокорин признался, что машинально нанес удар Паку

На заседании Пресненского суда Москвы допрашиваются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Сначала на вопросы адвокатов и прокурора ответил Мамаев, после чего настал черед форварда "Зенита".

Кокорин в подробностях рассказал об инциденте в одном из столичных кафе, в ходе которого он ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Он признался, что заметил Пака в заведении после того, как его друг Александр Протасовицкий сравнил чиновника с известным певцом PSY.

"Мы не обсуждали бурно эту тему. Просто засмеялись и все", - поведал в суде игрок "Зенита". "Я стоял с Сашей (Протасовицким) и потихоньку начал подходить к выходу. Но тут я услышал слова оскорбления в адрес своего брата, и, взяв стул, подошел к Паку и спросил у него, кому он это сказал. Он ответил, что мне. Это был секундный момент. Я попал ему по руке, затем Кирилл (младший брат Кокорина) ударил ему по щеке. Потом подошел персонал. Они хотели выяснить, что случилось".

Напомним: Кокорины, а также Мамаев и Протасовицкий находятся в СИЗО с октября прошлого года. Их обвиняют в участии в двух драках в центре столицы. В начале апреля срок их ареста был продлен до 25 сентября.