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25.04.2019 23:29
Рубрика: Спорт

Кононов вышел из себя на пресс-конференции после поражения от "Арсенала"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил на пресс-конференции после поражения от тульского "Арсенала" (0:3), что он справляется со своей работой. Специалист посетовал на журналистов, которые, на его взгляд, "вешают лапшу на уши", говоря о плохой игре "красно-белых".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Послушайте, "Арсенал" победил заслуженно, а вы (журналисты - Прим. "РГ"), сейчас навешиваете на уши лапшу, что у нас все плохо", - сказал Кононов.

"Бывают матчи, в которых команда проигрывает с таким счетом, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае, мы будем биться до конца в оставшихся турах. А как будет - посмотрим по результатам. Справляюсь ли я с ролью тренера "Спартака"? Да!" - после этих слов Кононов покинул зал для пресс-конференций.

Проиграв в Туле, "Спартак" не только лишился даже математических шансов на чемпионство, но и осложнил себе задачу по попаданию в еврокубки на следующий сезон. Сейчас в активе москвичей 39 очков, что всего на один балл больше, чем у "Арсенала". Надо полагать, не собираются сдаваться такие команды как "Оренбург" и "Ростов", отстающие от спартаковцев на четыре балла.

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