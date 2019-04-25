Смотреть кино нелегко, даже если на экране комедия. Если фильм хороший, ты словно становишься соавтором и носишь его идею в себе еще долгое время после просмотра. Отдаешь ему силы и эмоции, порой даже сильнее, чем близким людям. Если же картина слабая, разочарование отнимает все силы.

Тем не менее переживать тот или иной киноопыт люди хотят - иначе как объяснить то, что число зрителей московского кинофестиваля возросло на 10 тысяч человек, по сравнению с прошлым годом. На традиционном брифинге, предваряющем закрытие кинофестиваля его президент Никита Михалков назвал такую цифру: 60 тысяч зрителей посетили 41-й Московский международный кинофестиваль в этом году. В прошлом было 50 тысяч. Возможно, такой статистике поспособствовало и то, что увеличилось число площадок ММКФ. И фильмов показали в итоге больше, чем планировалось.

Перед открытием Михалков говорил о том, что покажут около 180 картин, на закрытии назвал цифру 213 фильмов. Плюс в российских программах - 134. Всего к нам приехали 347 фильмов из 64 стран и это еще одно достижение. И, конечно, заслуга фестиваля перенесенного на апрель в том, что второй год он демонстрирует более сильную конкурсную программу. 13 фильмов основного конкурса показали довольно приличный уровень. А конкурс документального кино подтвердил свой вновь полученный статус "оскароносного" - действительно многие фильмы из него можно спокойно отбирать на главную кинопремию мира.

Никита Сергеевич вновь по состоянию здоровья не смог встречать гостей на закрытии на лестнице в конце красной дорожки. Это повлияло на то, что опять в зале не велась трансляция. Без нее было гораздо скучнее. Народный коллектив, который пел на открытии, заменили джазовой музыкой и она лилась из динамиков. Но гости в зал не торопились - лето перешло в весну, словно стремясь создать привычную для фестиваля атмосферу. Никто не замерз.

Ведущая мероприятия актриса Марина Александрова открыла церемонию словами, что семь дней фестиваля пролетели как один. И сделала на память селфи с залом. Интересно, она знает, что в России снимается картина "Селфимания"? Ее презентация пройдет вскоре на рынке, что будет работать в рамках Каннского кинофестиваля и об этом, кстати, рассказали во время ММКФ.

Всего на фестиваль приехало 347 фильмов из 64 стран

Затем на сцену вышла актриса Алиса Хазанова, председатель жюри конкурса короткого метра. Она поблагодарила коллег по жюри, с которыми вместе они посмотрели 14 картин. Приз нужно было выбрать всего один. И эту награду получила французская картина "Тигр" Дельфин Деложе. Он рассказывает о двух подругах, одна из которых решила предать другую. Приз получила атташе по культуре посольства Франции, так как режиссер приехать не смогла. Атташе отметила, что рада второй награде французского кино на 41-м ММКФ. Первую - приз ФИПРЕССИ - получил фильм "Медовый месяц в Згеже".

Режиссер-документалист Кевин Сим, вручая приз, подчеркнул, что приз присудили фильму, сделанному наиболее нетрадиционным способом из всех, что посмотрело жюри: "В течение часа этот фильм словно расширяет взгляд на тех людей, которые вас окружают. Фильм с одной стороны согревает сердце, с другой - разбивает его". Таких восторженных слов и предпочтения жюри удостоилась картина "Потому что мы мужики". Режиссеры картины - Петтер Соммер и Ю Вемунн Свендсен. Фильм, который стал лучшим из семи картин конкурса документального кино, рассказывает о необычном хоре из 30 мужчин. В жизни участников этого хора случился тяжелый период - хористы узнали, что один из них неизлечимо болен. В этот момент рядом с ними оказалась съемочная группа документального фильма.

Ирина Апексимова, член жюри основного конкурса, вручала приз за лучшее исполнение мужской роли. В эти дни Театр на Таганке, где Апексимова работает директором, отмечает 55-летие. И всем, кто имеет отношение к театру, понятно, почему победитель не смог принять участие в церемонии закрытия Московского кинофестиваля. Причина тому - спектакль в театре.

Томми Корпела (Финляндия), сыгравший в фильме "Пустота", стал лучшим актером. Приз за него получил режиссер Алекси Салменперя, который рассказал, что картина снималась четыре года и была завершена, благодаря любви к кино.

Приз за лучшую женскую роль был присужден актрисе из иранского фильма "Моя жизнь на втором курсе" Соха Ниасти. Приз принял режиссер фильма Расул Садрамели, так как актриса также приехать не смогла. Режиссер рассказал, что работа актрисы в фильме - это ее дебют. Девушку выбрали примерно из 900 студентов театрального вуза.

"Хочется надеяться, что все, кто любит кино и хочет в нем работать, однажды смогут реализовать свой творческий потенциал", - сказал Садрамели.

Член жюри, кинорежиссер Семих Капланоглу вручил приз за лучшую режиссуру своему коллеге - Валерию Мастандреа. Лауреат более известен, как актер, тем важнее было ему получить режиссерскую награду. Картина Мастандреа называется "Она смеется".

Специальный приз жюри вручили китайской картине "Жизнь морских обитателей". Награду получил режиссер Чжан Чи. Он рассказал, что снимал кино, поскольку у него не было нормальной работы. И награда Московского кинофестиваля укрепила в нем уверенность, что он должен заниматься именно этой профессией.

Председатель жюри Ким Ки Дук, поднявшись на сцену, признался, что ко всем 13 фильмам конкурса отнесся очень требовательно. Он поблагодарил как всех создателей картин, так и членов жюри, которые принимали решение вместе с ним. Казахская картина "Тренинг личностного роста" признана лучшей. Приз получил режиссер фильма Фархад Шарипов. Он признался, что награда для него неожиданна. Президент фестиваля Никита Михалков подвел итоги. Он признался в любви к творчеству Ким Ки Дука и выразил убежденность, что под руководством корейского кинорежиссера все призы розданы справедливо. После этого Ким Ки Дуку оставалось только спеть песню Ариран о равновесии в природе. Пение председателя жюри и стало кульминацией церемонии закрытия 41-го ММКФ.

К сожалению, не закрытие кинофестиваля не смог прийти Михаил Горбачев, поскольку находился в больнице. Михаил Сергеевич должен был представить документальный фильм о себе, который выбрали картиной закрытия. Не было и режиссера Вернера Херцога - он снимает новую картину в Америке. Фильм "Встреча с Горбачевым" представил публике соавтор Вернера Херцога - Андрэ Сингер.