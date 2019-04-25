А на выходных пройдут матчи следующего тура. Одним из главных событий уик-энда станет противостояние "Краснодара" и ЦСКА. Эти команды все еще не отказались от чемпионских амбиций. И все же слабо верится, что кто-то из них в состоянии обогнать "Зенит". Питерцы опережают армейцев на десять очков, а южан - на 11.

Так что, скорее всего, краснодарцы с москвичами будут бороться в оставшейся части сезона за попадание в тройку призеров. У кого предпочтительнее шансы - сказать трудно. "Краснодар" в последнее время не блещет. Еще недавно команда Мурада Мусаева считалась чуть ли не главным конкурентом "Зенита", а сейчас выпала из топ-3. Что касается ЦСКА, то армейцы могут обыграть на чужом поле в дерби "Спартак", а затем уступить дома "Оренбургу". О стабильности в такой ситуации говорить не приходится.

Интересная деталь: в последний раз "Краснодар" побеждал на своем поле армейцев четыре года назад. При этом во встрече первого круга "быки", проигрывая 0:1, вырвали три очка (2:1).

- Если честно, "Краснодар" был нашим самым сложным соперником в нынешнем сезоне, - признался один из лидеров ЦСКА Никола Влашич. - Это играющая команда, которая старается атаковать и показывать красивый футбол. Но мы не собираемся довольствоваться ничьей. Нам нужна победа.

Своими мыслями о предстоящей встрече в Краснодаре, а также о чемпионской гонке в Премьер-лиге с "РГ" поделился бывший защитник ЦСКА, "Зенита" и сборной России Максим Боков.

На кого рискнете поставить в матче "Краснодар" - ЦСКА?

Максим Боков: Я бы никому не стал отдавать предпочтение. Обе команды находятся под давлением. Все понимают важность момента. Да, "Краснодар" играет дома, но это не значит, что у него есть преимущество. Даже наоборот - на своем поле повышается ответственность за результат. А это порой не идет на пользу. В то же время ЦСКА очень успешно в нынешнем сезоне выступает в гостях. Особенно в матчах с прямыми конкурентами. Так что я бы не стал давать прогнозов.

Чего не хватает "Краснодару", чтобы бороться за чемпионство?

Максим Боков: Опыта. Обратите внимание: команда все время находится близко к Лиге чемпионов, но не попадает туда. Она всегда останавливается в шаге от этого турнира. Возможно, "Краснодару" стоит слегка поменять стиль, больше играть на результат. Но тогда это будет уже не та команда, на которую ходят зрители, у которой есть свой подчерк.

"Краснодар" не может обыграть дома ЦСКА вот уже четыре года

Перед сезоном многие считали, что ЦСКА будет за счастье попасть хотя бы в пятерку. Какой результат будет успешным для армейцев?

Максим Боков: Вне зависимости от его итогов, выступление ЦСКА оставило очень хорошее впечатление. Жаль, немножко опыта не хватило в Лиге чемпионов. Но мы дважды обыграли "Реал"! Это просто фантастика. Да, я слышал разговоры до сезона, что максимум для ЦСКА - первая пятерка. Я так не считал, даже несмотря на потерю лидеров. Знаете, я долго играл за этот клуб, а теперь работаю в его структуре. И могу сказать, что у ЦСКА всегда есть и будет дух. Дух победителя. Несмотря на определенные неудачи, поражения, мы всегда боремся только за первое место. Никакой другой задачи перед командой не может быть.

Пока ближе всех к "золоту" питерский "Зенит". За счет чего ему удалось так здорово прибавить в последнее время?

Максим Боков: Наверное, за счет длинной скамейки. Хотя у них всегда был хороший подбор игроков. Но что-то раньше мешало "Зениту". Как мне кажется, все дело в атмосфере внутри коллектива. Семаку удалось подчинить всех одной цели. Нет никаких передряг, конфликтов. Отсюда и такой результат.

Как оцените зимние трансферы "Зенита"?

Максим Боков: Безусловно, Ракицкий, Азмун, Барриос - крепкие исполнители. Но это не звезды мирового футбола. У "Зенита" и так достаточно сильный состав, есть талантливая молодежь.

С чем связываете резкий взлет Дзюбы в последних двух матчах?

Максим Боков: Тут много факторов. Я бы выделил два. Первое - он не обращал внимания на критику и разговоры, когда у него была безголевая серия. Это очень важный момент. Кроме того, никто на него не давил. Команда выигрывала, исправно набирала очки. В такой ситуации не так уж и важно, забивает кто-то из игроков или нет. Второе - опять же хочу сказать об атмосфере внутри коллектива в "Зените". Видно было, что партнеры пытаются помочь Дзюбе, поддержать его, играть на него. В такой обстановке легче проявить себя. Артем большой молодец. Он собрался и снова стал забивать.

Кто-то еще в состоянии помешать зенитовцам выиграть чемпионат?

Максим Боков: Все возможно. Раньше времени нельзя ни о чем говорить. Помню, как несколько лет назад ЦСКА существенно отставал от "Зенита", а затем выдал серию из десяти побед подряд и завоевал "золото". Так что все еще может быть.

Между тем

Европейская ассоциация клубов (ЕСА) предложила изменить формат футбольной Лиги чемпионов. По информации зарубежных СМИ, письмо с проектом изменений было разослано 232 клубам.

Одним из тех, кто поддерживает начинание ЕСА, является председатель совета директоров итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.

Предполагается, что это позволит ведущим командам чаще проводить матчи и избегать обязательных встреч с соперниками, существенно уступающими им в классе. Сколько клубов будет в дивизионах - пока неизвестно.