Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев на очередном заседании Пресненского суда Москвы, где слушается резонансное дело, поделились своим видением случившегося.

Сначала на вопросы прокурора и адвокатов ответил Мамаев. Речь шла о драке с водителем телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

"Он меня ударил, я промахнулся, он побежал вокруг машины, я догнал в районе лестницы и ударил его в область груди, и он упал. Потом я наносил удары по лицу и по телу. Действие я совершил нехорошее", - рассказал полузащитник "Краснодара".

О причинах начала драки рассказала свидетельница Алена Шинкарева. Она была одной из девушек, отдыхавших в компании футболистов в ту ночь.

"Мы были в клубе и решили поехать покушать. Но пришла темная девушка Александра Кокорина и сказала, что его назвали петухом. Ребята подошли к водителю белого Mercedes. Помню, что водитель замахнулся, потом Павел замахнулся, и пошло-поехало", - рассказала свидетельница по видеосвязи из Владивостока.

Вторая драка с участием футболистов и их друзей произошла в одном из кафе в центре столицы. Следствие обвинило Кокорина и Мамаева в избиении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В ходе заседания Кокорин в подробностях рассказал об инциденте с Паком. Он отметил, что заметил Пака в заведении после того, как его друг Александр Протасовицкий сравнил чиновника с известным певцом PSY.

"Мы не обсуждали бурно эту тему", - поведал в суде игрок "Зенита". "Я стоял с Сашей (Протасовицким) и потихоньку начал подходить к выходу. Но тут я услышал слова оскорбления в адрес своего брата и, взяв стул, подошел к Паку и спросил у него, кому он это сказал. Он ответил, что мне. Это был секундный момент. Я попал ему по руке, затем Кирилл (младший брат Кокорина) ударил ему по щеке".

Напомним: Кокорины, а также Мамаев и Протасовицкий находятся в СИЗО с октября 2018 года. Их обвиняют в участии в двух драках. В начале апреля срок их ареста был продлен до 25 сентября.