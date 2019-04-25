Маттиас Шепп: Немецкие компании надеются на прибыли выше среднего по России

В 2019 году немецкие компании рассчитывают на прибыли выше среднего по России. По предварительным оценкам, планируются инвестиции в российских регионах на уровне 630 миллионов евро. Каждая третья компания намерена вкладывать в развитие своего бизнеса, рассказал "РГ" председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

По оценкам эксперта, причинами инвестиционной привлекательности являются слабый курс рубля и низкие издержки на оплату труда. В этой связи стало выгодно инвестировать в России. Причем стоимость запланированных проектов в пересчете с евро существенно уменьшается. Кроме того, улучшился инвестиционный климат, о чем свидетельствует индекс Всемирного банка. Уменьшилось и вмешательство на местах администрации в дела бизнеса. "В России мы верим в качество русских инженеров, менеджеров и русских рабочих", - особо отметил Шепп. При этом желательно добиться разумного баланса между участием государства в экономических процессах и рыночном регулировании.

Шепп считает, что немецкие компании адаптировались к неприятным аспектам, вызванным ограничительными мерами. Есть фирмы с немецким капиталом, которые даже выиграли от санкций, таких тоже немало. Например, речь идет о фирме-производителе молока. "Мы, конечно, понимаем, что эти вопросы решаются в Москве, Брюсселе и Вашингтоне, тем не менее настаиваем на скорейшей отмене ограничительных мер", - заключил председатель правления ВТП.