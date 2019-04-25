Министр обороны Сербии: 20 лет назад НАТО убили международное право

Новости

Турки представили бесшумный броневик "Скорпион" 13:02
С пятницы в Петербурге начнется периодическое протапливание 12:58
Омская школьница сбежала от врачей, испугавшись операции 12:58
СМИ: программное обеспечение упавшего F-35A могло быть взломано 12:54
Посол РФ в Австрии: Европа не воспринимает ЕАЭС как полноправного партнера 12:53
В Волжском на первомайское шествие выведут слонов 12:50
В минобороны Китая назвали отношения с РФ лучшими "среди больших государств" 12:50
Ким Чен Ын подарил Путину меч, "олицетворяющий силу" 12:45
Россия и Беларусь 25 апреля обсудят качество российской нефти 12:44
Три модели электромобиля разработаны учеными Беларуси 12:42
Рада приняла закон о тотальной украинизации 12:38
Рабочие курили на лесах, установленных на Нотр-Дам 12:32
Военные передали жителям карельской деревни переправу через реку Кемь 12:27
Авиапассажир в Мурманске "заминировал" самолет 12:16
СК проверит обстоятельства смерти несовершеннолетней в московском метро 12:14
Тигров Павлика и Елену из Приморья выпустят на волю 12:10
Уралец зарезал друга на почве спора о том, что от ножа не защититься 12:08
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 12:06
Челябинец получил срок за расправу над пятиклассником 12:05
Новый кроссовер Skoda представят в июне 12:05
Видео: 12-летний фигурист Белявский исполнил прыжок в пять оборотов 12:00
В Тюмени экстренно сел следовавший в Москву самолет 11:59
Петербургский художник населил город динозаврами и киборгами 11:57
В Перми ребенка грубо высадили из автобуса далеко от дома 11:54
В Приамурье снизилась численность сибирской косули 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
25.04.2019 11:14
Рубрика: В мире

Министр обороны Сербии: 20 лет назад НАТО убили международное право

Текст: Александр Борисов
Трагедия 1999 года, когда 19 стран-членов НАТО совершили агрессию в отношении Союзной Республики Югославии, послужила уроком для всех, показав, что без международного права и системы коллективной безопасности мир движется к трагедии и несчастьям. При этом ложное государство Косово и попытки создания "Великой Албании" продолжают оставаться главными угрозами для безопасности Балкан. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин во время своего выступления на VIII Московской конференции по международной безопасности, организуемой МО Российской Федерации.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сербский политик в докладе "Безопасность Балкан между глобальными вызовами и региональным наследием" однозначно указал на тот факт, что Сербия выбрала военный нейтралитет и никогда не будет членом ни одного военного союза даже в том случае, если вся Европа окажется в НАТО.

"Мир тогда молчал, - напомнил он. - И те, кто нас любили, и те, кто не любили, предпочли отвернуться. Мы были одни. В том 1999 году, убив десятки наших детей, уничтожив нашу экономику, убивая военных и полицейских, выгоняя навсегда нас из сел и городов, где мы веками жили, точно 20 лет назад они (НАТО) попытались убить Сербию, но убили международное право. Сербия под руководством президента Александра Вучича восстановилась, а международное право - нет. Сербия все еще жива, а международное право продолжает оставаться мертвым". 

Сербский министр напомнил собравшимся, что ровно год назад в Москве с этой же трибуны предупреждал о том, что главными угрозами мира на Балканах стали ложное косовское государство, управляемое террористами, и так называемая "Великая Албания".  

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Лавров: РФ надеется на выполнение минских соглашений новым главой Украины

"Я сказал тогда, что отсутствие самостоятельной политики стран-членов ЕС способствует усилению нелегальной миграции, - сообщил Александр Вулин. - Год назад говорил вам, что проект "Великая Албания", начерченный в ходе Второй мировой войны на фашистских картах, - это наибольшая угроза безопасности на Балканах. Время это не опровергло, но я не рад этому. За прошедший год в моей части света мир ничему не научился. "Брюссельский договор", который мы заключили посредством больших усилий и жертв в надежде защитить мир, не уважается наряду с Резолюцией Совбеза ООН 1244. За жертвы моего народа никто не отвечает, суда нет. Даже нарушая собственные законы, ложное косовское государство создало так называемую армию. Во главе этих вооруженных сил стоят командиры террористических подразделений. Предоставить террористам тяжелые вооружения и рассчитывать на мир - это безумие, а не политика".   

Между тем и глава МИД России Сергей Лавров, выступая на конференции, коснулся проблематики Балкан.

"20 лет назад силы НАТО бомбили Югославию, включая телецентр, пассажирские поезда и другие сугубо гражданские объекты, защищенные международным гуманитарным правом, - отметил министр. -  Поразительно, что сегодня руководители НАТО отзываются о тех своих преступных действиях как о достижениях в борьбе за демократию, пытаясь оправдать акт агрессии против суверенного государства-члена ООН. А своей политикой расчленения Югославии натовцы разрушили зафиксированный в Хельсинском Заключительном акте принцип нерушимости границ в Европе".

МИД России обеспокоен консолидацией "албанского фактора" на Балканах

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации организовало очередную конференцию по международной безопасности, которая проходит сейчас в Москве (с 23 по 25 апреля 2019 года). На повестку форума вынесены проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу: "Московская конференция стала ежегодным форумом, объединяющим представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции различных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества".

В мире Европа Сербия В мире Европа Сербия Косово Проблема Косово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подготовить план предоставления жилья погорельцам
Ким Чен Ын назвал Россию дружественным великим соседом
Рада приняла закон о тотальной украинизации
Чартерные перелеты в Египет могут возобновиться к октябрю
Видео: 12-летний фигурист Белявский исполнил прыжок в пять оборотов