Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.04.2019,  
12:43
Текст:  Алексей Брусилов

Монстр вернулся: тяжелый БТР на базе МТУ-55 участвует в боях за Триполи

В ливийской столице у одного из подразделений, подчиняющихся Правительству национального согласия, замечена необычного вида машина.

Речь идет о тяжелом бронетранспортере, который в Сети уже успели прозвать монстром. При его изготовлении было использовано шасси мостоукладчика МТУ-55, выполненного на основе среднего танка Т-55.

Как видно на фото, на корпус установили бронированную рубку со смотровыми щелями, в которую помещается не менее 7 человек.

Фото: ali javid / youtube.com
"Адская молотилка" на базе КрАЗа не заинтересовала иранских военных

Для огневой поддержки позаимствовали башню от известной советской боевой машины пехоты БМП-1 с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Борта попытались прикрыть специальными противокумулятивными экранами.

Впервые подобные БТР на основе Т-55 в Триполи были замечены в прошлом году. Не менее трех подобных машины были активно задействованы в боевых столкновениях соперничающих группировок.

Две из них вообще не имели какого-либо вооружения, а на третий водрузили башню с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ, применяемую на БРДМ-2 или БТР-60ПБ.

Как уже отмечалось ранее, стороны, вовлеченные в вооруженный конфликт, применяют друг против друга настоящий "бронезоопарк" - разнообразную технику, часто доработанную местными умельцами. В результате она часто приобретает довольно экзотический облик.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Двигатель для истребителя Су-57 запущен в серию 24.04.2019
Появились первые фото носителя "Посейдонов" 24.04.2019
"Адская молотилка" на базе КрАЗа не заинтересовала иранских военных 23.04.2019
бронетехника
В Кронштадте открылась крупнейшая в мире выставка батискафов 22.04.2019
Десант Балтфлота "захватил" калининградское побережье 17.04.2019
Ливия
"Летающие танки" воюют ночью: Ми-35 сил Хафтара замечены над Триполи 18.04.2019
Превосходство в небе: исход конфликта в Ливии решат советские самолеты 16.04.2019