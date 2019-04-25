Монстр вернулся: тяжелый БТР на базе МТУ-55 участвует в боях за Триполи

В ливийской столице у одного из подразделений, подчиняющихся Правительству национального согласия, замечена необычного вида машина.

The Monster has returned. GNA MT-55 bridgelayer turned fire-support vehicle through the addition of a bird-watching shed with a BMP-1 turret on top in service around Tripoli. pic.twitter.com/54OVVg4yRk — Oryx (@oryxspioenkop) 24 апреля 2019 г.

Речь идет о тяжелом бронетранспортере, который в Сети уже успели прозвать монстром. При его изготовлении было использовано шасси мостоукладчика МТУ-55, выполненного на основе среднего танка Т-55.

Как видно на фото, на корпус установили бронированную рубку со смотровыми щелями, в которую помещается не менее 7 человек.

Для огневой поддержки позаимствовали башню от известной советской боевой машины пехоты БМП-1 с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Борта попытались прикрыть специальными противокумулятивными экранами.

Впервые подобные БТР на основе Т-55 в Триполи были замечены в прошлом году. Не менее трех подобных машины были активно задействованы в боевых столкновениях соперничающих группировок.

Две из них вообще не имели какого-либо вооружения, а на третий водрузили башню с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ, применяемую на БРДМ-2 или БТР-60ПБ.

Как уже отмечалось ранее, стороны, вовлеченные в вооруженный конфликт, применяют друг против друга настоящий "бронезоопарк" - разнообразную технику, часто доработанную местными умельцами. В результате она часто приобретает довольно экзотический облик.