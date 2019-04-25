На космической станции "Тяньгун" можно будет вести сразу сотни экспериментов

На новой китайской космической станции "Тяньгун", которую Китай намерен построить к 2022 году, можно будет параллельно вести "сотни" экспериментов, - сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное "". Информация поступила из Инженерно-технического центра использования космического пространства (CSU) при Академии наук Китая.

По словам главы центра развития и применения CSU Чжан Вэя, уже получено около 100 предложений по международному сотрудничеству. 30 из них успешно прошли первоначальную экспертную оценку. Чжан Вэй также заявил, что Китай открыт для международного сотрудничества в сфере проведении экспериментов на станции. Это отвечает общим целям устойчивого глобального развития.

В основном модуле космической станции, а также в двух лабораторных капсулах будет установлено 16 стеллажей для проведения экспериментов. Также будет построена экспериментальная платформа для ведения экспериментов за бортом и запущен телескоп, расположенный на одной со станцией орбите.

Каждый стеллаж рассматривается как отдельная лаборатория для ведения различных экспериментов. Космонавты смогут модернизировать и менять конфигурацию этих мини-лабораторий - компоновать блоки и т. д.

В CSU заявили, что на космической станции "Тяньгун" будут вестись проекты и ставиться эксперименты в таких областях, как длительное нахождение живых организмов в космосе, биотехнологии, физика микрогравитации, космическое материаловедение, астрономия и т. д.