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Рецензии
    25.04.2019, 12:53
Текст:   Дмитрий Сосновский

В рамках конкурсной программы завершающегося сегодня Московского международного кинофестиваля показали фильм "День субботний" Мостофы Сарвара Фаруки из Бангладеш, снятого при участии Германии, Индии и наших кинематографистов. На родине режиссёра картина вызвала скандал и была запрещена, а сам он подвергся критике и травле со стороны радикалов.

Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Неудивительно, что "День субботний" так взбесил фундаменталистов: в нём зверства их единомышленников изображены со всей бескомпромиссностью. Лента основана на реальных событиях, произошедших в Бангладеш несколько лет назад, когда террористы организовали ряд кровавых акций. В результате погибли десятки людей, значительная часть из которых - иностранцы.

Фото: WDSSPR
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Фаруки сразу же даёт понять, что ни на какие полутона не согласен, и в первой же сцене захватившие заложников в небольшом ресторане боевики хладнокровно расстреливают всех приезжих, включая беременную женщину.

Как и недавний фильм о другом жутком теракте, "Утёйя, 22 июня" (не путать с "22 июня" о тех же событиях), "День субботний" снят одним планом - без каких-либо монтажных склеек (не считая нескольких кадров во время вступительных титров). И, в отличие от неоднозначного норвежского эксперимента, делавшего ставку на чистый и не разбавленный драматургическими деталями натурализм, здесь этот "хичкоковский" художественный ход, технически блестяще воплощённый оператором Азизом Жамбакиевым ("Метаморфозис", "Синдром Петрушки"), срабатывает на все сто.

Публика ММКФ, убаюканная бесчисленными фестивальными драмами (китайские кинематографисты даже из фильма о маньяке умудрились сделать медитаивное эстетское полотно), получила настоящую эмоциональную встряску, с которой близко не сравнится и то впечатление, произведённое отличным отечественным триллером "Эпидемия. Вонгозеро".

Фильм бангладешского режиссёра держит в напряжении и не отпускает до самых финальных титров. Жестоко расправившись с "кафирами", безумные фанатики начинают "экзаменовать" соотечественников и единоверцев на соответствие собственным представлениям о нормах ислама, попутно всячески стремясь "научить хорошему" и расстреливая тех, кто им не нравится. Вдобавок благодаря неосторожной деятельности недобросовестных журналистов им становится известно о том, что среди них кроется индиец-шиит. Попытки вычислить "отступника" (вызванные вполне однозначными целями) под рёв сирен и периодические призывы полиции сдаться, запускают почти детективную линию, полную неожиданных поворотов.

Фото: kinopoisk.ru
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Поведение время от времени теряющих уверенность преступников, загнавших себя в ловушку и столкнувшихся с пассивным, но стойким сопротивлением тех, кого они считали братьями по вере, вызывает брезгливое презрение. Проявляющиеся за их наносной боевитостью человеческие качества - далеко не лучшие из них - могли бы сделать общую картину даже комичной, если бы не беспрерывно царящий в кадре кошмар. Разрастающийся с бешеной скоростью: зрительские чувства и чаяния, как и неписаные законы жанра, Фаруки игнорирует демонстративно. И добивается этим потрясающего эффекта.

Разумеется, противоречий между консервативным мировосприятием и духом новейшей эпохи "День субботний" своим пронзительным гуманистическим высказыванием не снимает - его авторы перед собой такой задачи и не ставили. Зато он ясно и доходчиво объясняет, чем консервативное мировосприятие не должно и не может являться. И это весьма полезное напоминание для многих наших современников - и отнюдь не только в религиозном контексте.

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