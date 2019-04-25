Названы популярные решения на основе искусственного интеллекта

Чаще всего в России на базе искусственного интеллекта (ИИ) используются виртуальные помощники. Их применяют 38 процентов руководителей и ведущих специалистов, показало исследование, проведенное РАЭК и НИУ ВШЭ при поддержке Microsoft.

На втором месте оказались прогнозный анализ и машинное обучение - оба решения набрали по 35 процентов.

Ожидается, что в течение пяти лет применение ИИ вырастет в разы в двух сферах: самоуправляемые механизмы, например, беспилотный транспорт (с 9 до 24 процентов) и робототехника (с 8 до 17 процентов).

Большинство компаний используют ИИ для исследований и разработки (R&D) - 41 процент, а также в работе с клиентами (например, для персонализации) - 32 процента и их обслуживании - 31 процент.

"Можно смело утверждать сегодня, что искусственный интеллект лежит в основе большинства современных технологических решений, которые составляют базис для цифровой трансформации. И что тренд на усиление влияния ИИ на цифровую трансформацию в том числе "традиционных”, "олдскульных” направлений экономики, промышленности и госуправления - будет только усиливаться", - комментирует Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

Российские эксперты в качестве секторов-лидеров по внедрению и использованию ИИ называют маркетинг и рекламу, ритейл, банкинг, телекоммуникации и промышленный комплекс. В зависимости от индустрии различаются и способы применения ИИ. В промышленности это чаще всего рекомендательные системы для принятия технологических решений и повышения безопасности производства, в розничной торговле - это решение логистических задач, изучение поведения покупателей, а в банках ИИ используют для формирования индивидуальных предложений, повышения эффективности таргетингов.

"ИИ обладает большим потенциалом для бизнеса, и те компании, которые начнут использовать его в своей деятельности первыми, получат существенное конкурентное преимущество. Российские руководители активнее внедряют ИИ, чем зарубежные. 41 процент российских специалистов отмечают, что уже проделали существенную часть работы по изучению практических аспектов использования ИИ", - отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России.

По оценкам экспертов, до 2024 года ИИ повлияет на экономический рост, производительность труда и инновационное развитие. Также ожидается его сильное влияние на создание рабочих мест (появление новых профессий и изменение требований к существующим).