Рацион древних индейцев признали смертельно опасным

Команда исследователей во главе с антропологом Эланором Сондерманом из Техасского университета A & M в США установила, что древние жители Америки питались ядовитыми змеями, съедая их вместе с головой.

Кратко об открытии рассказывает Cosmos, а полную версию отчета можно найти в журнале Archaeological Science: Reports. Ученые проанализировали находки, сделанные на стоянке древних людей в местечке Конехо Шелтер на территории Техаса.

Помимо артефактов были обнаружены человеческие копролиты. Их анализ позволил определить рацион этих людей. Радиоуглеродное датирование помогло определить возраст копролитов - от 1460 до 1528 лет.

Ученые установили, что в рацион древних индейцев входило много растений, в том числе один из видов агавы Agave lechuguilla, ряд видов рода Dasylirion, которые являются родственниками спаржи, а также один из видов кактусов-опунций.

Кроме того, были обнаружены кости мелкого грызуна, которого, как пишут исследователи, люди съели сырым. Однако самым интересным открытием стала находка костей, чешуек и целого клыка ядовитой змеи из семейства гадюковых Viperidae.

По словам Сондермана, это является первым прямым археологическим свидетельством употребления в пищу ядовитых змей. По мнению ученых, ее могли съесть во время ритуальной церемонии.

Известно, например, что коренные жители Америки убивали гремучих змей, чтобы вызвать дождь.