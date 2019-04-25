Переход на цифровое телевещание продлен до 14 октября

На заседании правительства министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило предложения по совершенствованию системы оказания универсальных услуг связи. Охват населенных пунктов с качественным доступом в интернет будет постепенно расширяться. "Оборудование будет устанавливаться, если в населенном пункте живут всего 100 человек, а не 250, как раньше, - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. - То есть мы расширяем количество населенных пунктов, которые должны быть обеспечены современным интернетом". В состав универсальных услуг будет включена мобильная связь. Вместе с установкой оборудования для интернета в поселениях начнут монтировать аппаратуру, которая обеспечит пользователей мобильной связью и интернетом на телефонах. Также есть намерения дополнить функционал таксофонов. Они могут быть оснащены средствами оповещения людей о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Важное решение было принято в связи с переходом страны с аналогового на цифровое телевещание. Процесс планировалось завершить 3 июня, когда на "цифру" должны были перейти последние 57 регионов. Но правительство решило продлить сроки. "В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября", - сообщил по итогам заседания глава минкомсвязи Константин Носков.
Открывая заседание, Дмитрий Медведев сообщил подчиненным об утверждении перечня поручений по итогам состоявшегося 17 апреля отчета о работе в 2018 году перед депутатами Госдумы. Касаются они широкого круга вопросов, включая проведение в ближайшие несколько лет всероссийской диспансеризации, обеспечения сбалансированным питанием детей в детских садах и школах, подготовки отдельной программы по поддержке индивидуального жилищного строительства. "Прошу обеспечить исполнение, работу по всем этим направлениям, а заместителям председателя правительства проконтролировать, как будет осуществляться эта деятельность", - обратился он к подчиненным на заседании правительства. В частности, до 1 июля должна быть просчитана возможность индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам, а до 20 июня министерства подготовят расширение списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, на основании которого устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии лицам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет. К 20 мая премьер ждет предложения по увеличению периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии, с 1,5 до 3 лет. Также два месяца Медведев отвел на подготовку инициатив по выплате из средств бюджета компенсации родителям, чьи дети поставлены на учет для предоставления места в государственных дошкольных образовательных организациях, но все еще ожидают свое место. Еще минфин, минтруд, минстрой и минюст должны представить изменения в законодательство для оказания помощи получившим ипотеку семьям в виде выплаты 450 тысяч рублей в счет погашения кредита в случае рождения в таких семьях после 1 января 2019 года третьего или последующих детей.
Отдельно члены кабинета министров, вероятно, пометили поручение, за невыполнение которого им пригрозили наказанием. В одной из социальных сетей к председателю правительства обратились сотрудники учреждения Федерального медико-биологического агентства. Они жаловались на растянувшуюся на полгода проблему с долгами по заработной плате. "Деньги сейчас по моему указанию, конечно, были направлены, чтобы зарплату выплатить", - сообщил Медведев. И если бы это был единичный случай, то, возможно, премьер не стал бы о нем говорить в присутствии всего кабинета, но, обратил он внимание, с начала года это далеко не первая жалоба. "Надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным учреждениям, - указал он министрам и руководителям ведомств. - Чтобы мне не приходилось это в ручном режиме делать после того, как люди начинают писать письма. Направить информацию в минтруд, который подготовит обобщенный доклад. Если есть долги по зарплате, нужно немедленно погасить". "За это несет персональную ответственность руководитель каждого ведомства", - подчеркнул глава правительства. Если факты задолженности в бюджетных учреждениях будут обнаружены, но не закрыты, Дмитрий Медведев пообещал министрам и главам ведомств меры дисциплинарного воздействия.