Переход на цифровое телевещание продлен до 14 октября

Правительство продлевает сроки перехода страны на цифровое телевидение. Последние регионы отключат от аналогового вещания 14 октября.

На заседании правительства министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило предложения по совершенствованию системы оказания универсальных услуг связи. Охват населенных пунктов с качественным доступом в интернет будет постепенно расширяться. "Оборудование будет устанавливаться, если в населенном пункте живут всего 100 человек, а не 250, как раньше, - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. - То есть мы расширяем количество населенных пунктов, которые должны быть обеспечены современным интернетом". В состав универсальных услуг будет включена мобильная связь. Вместе с установкой оборудования для интернета в поселениях начнут монтировать аппаратуру, которая обеспечит пользователей мобильной связью и интернетом на телефонах. Также есть намерения дополнить функционал таксофонов. Они могут быть оснащены средствами оповещения людей о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Важное решение было принято в связи с переходом страны с аналогового на цифровое телевещание. Процесс планировалось завершить 3 июня, когда на "цифру" должны были перейти последние 57 регионов. Но правительство решило продлить сроки. "В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября", - сообщил по итогам заседания глава минкомсвязи Константин Носков.

Открывая заседание, Дмитрий Медведев сообщил подчиненным об утверждении перечня поручений по итогам состоявшегося 17 апреля отчета о работе в 2018 году перед депутатами Госдумы. Касаются они широкого круга вопросов, включая проведение в ближайшие несколько лет всероссийской диспансеризации, обеспечения сбалансированным питанием детей в детских садах и школах, подготовки отдельной программы по поддержке индивидуального жилищного строительства. "Прошу обеспечить исполнение, работу по всем этим направлениям, а заместителям председателя правительства проконтролировать, как будет осуществляться эта деятельность", - обратился он к подчиненным на заседании правительства. В частности, до 1 июля должна быть просчитана возможность индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам, а до 20 июня министерства подготовят расширение списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, на основании которого устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии лицам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет. К 20 мая премьер ждет предложения по увеличению периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии, с 1,5 до 3 лет. Также два месяца Медведев отвел на подготовку инициатив по выплате из средств бюджета компенсации родителям, чьи дети поставлены на учет для предоставления места в государственных дошкольных образовательных организациях, но все еще ожидают свое место. Еще минфин, минтруд, минстрой и минюст должны представить изменения в законодательство для оказания помощи получившим ипотеку семьям в виде выплаты 450 тысяч рублей в счет погашения кредита в случае рождения в таких семьях после 1 января 2019 года третьего или последующих детей.

Мы расширяем количество населенных пунктов, которые должны быть обеспечены современным интернетом

Отдельно члены кабинета министров, вероятно, пометили поручение, за невыполнение которого им пригрозили наказанием. В одной из социальных сетей к председателю правительства обратились сотрудники учреждения Федерального медико-биологического агентства. Они жаловались на растянувшуюся на полгода проблему с долгами по заработной плате. "Деньги сейчас по моему указанию, конечно, были направлены, чтобы зарплату выплатить", - сообщил Медведев. И если бы это был единичный случай, то, возможно, премьер не стал бы о нем говорить в присутствии всего кабинета, но, обратил он внимание, с начала года это далеко не первая жалоба. "Надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным учреждениям, - указал он министрам и руководителям ведомств. - Чтобы мне не приходилось это в ручном режиме делать после того, как люди начинают писать письма. Направить информацию в минтруд, который подготовит обобщенный доклад. Если есть долги по зарплате, нужно немедленно погасить". "За это несет персональную ответственность руководитель каждого ведомства", - подчеркнул глава правительства. Если факты задолженности в бюджетных учреждениях будут обнаружены, но не закрыты, Дмитрий Медведев пообещал министрам и главам ведомств меры дисциплинарного воздействия.