Пилоты греческого Boeing ради шутки без разрешения прилетели в Кишинев

Лайнер Boeing 737-800 одной из греческой авиакомпаний задержан в международном аэропорту Кишинева в связи с нарушением воздушного пространства Молдавии. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Экипаж воздушного судна допрашивается правоохранителями.

"Сразу после приземления в кишиневском аэропорту сотрудниками ГОГА был проведен осмотр самолета. Ничего подозрительного обнаружено не было. В самолете были только члены экипажа - трое мужчин и одна женщина", - рассказала пресс-секретарь Государственного Органа Гражданской Авиации (ГОГА) Ирина Бодолика, на которую ссылается агентство "Интерфакс".

Позже было установлено, что самолет вылетел из Бухареста. Пилоты сообщили, что приземлились в Кишеневе ради шутки.