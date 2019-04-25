Порядок пропуска болельщиков II Европейских игр обсудили пограничники СГ

Пока хронометр предстоящих в июне в белорусской столице II Европейских игр ведет обратный отсчет до их официального открытия, у пограничников Союзного государства свои предстартовые нагрузки. Они уже подготовили единую модель пропуска участников и болельщиков континентальных состязаний из России в Беларусь. Информация об этом размещена 25 апреля на сайте погранкомитета РБ, сообщает БЕЛТА.

Детали и нюансы предстоящей контрольной службы, уточняет агентство, были рассмотрены на состоявшемся в Могилеве 52-ом заседании коллегии Пограничного комитета Союзного государства. В ее работе приняли участие руководитель пограничной службы РБ Анатолий Лаппо и его российский коллега - руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Речь на заседании, судя по ее итогам, шла о совершенствовании нормативно-правовой базы обоих государств, научного обеспечения оперативно-служебной деятельности пограничников. Кроме того, рассмотрена была и подготовка и проведение II Европейских игр в Минске. "Стороны согласовали усилия по порядку пропуска участников и болельщиков Игр из РФ в Беларусь в рамках реализации двустороннего соглашения, подписанного в Минске 29 мая 2018 года и определили порядок взаимодействия ведомств", - рассказали агентству в погранкомитете.

Эксперты в зеленых фуражках обсудили и реализацию программы "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства" на период 2017-2021 годов, которая касается основных положений Концепции пограничной политики СГ.

Именно программа, рассчитанная на пятилетний период, повышает эффективность оперативной деятельности за счет обустройства внешней границы СГ, создает благоприятные условия для осуществления служебной деятельности пограничниками двух стран, констатировали участники заседания.

Принятые в Могилеве решения, отмечает агентство, позволят "эффективнее использовать общие возможности по обеспечению пограничной безопасности Союзного государства".