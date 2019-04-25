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25.04.2019 20:49
Рубрика: Власть

Путин поручил помочь крымским виноделам

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин подписал поручения по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя. Речь идет об обеспечении военнослужащих и молодых культурных деятелей жильем, создании международного археологического научного центра, а также поддержке отечественных виноградарей. Не исключено, что Симферополь посетит турецкий президент для участия в открытии Соборной мечети - это также следует из документа.

Правительству поручено подготовить совместно с Минобороны и представить предложения, предусматривающие дополнительные меры, направленные на обеспечение военнослужащих в Крыму и Севастополе служебным жильем. Также необходимо воссоздать в учебно-научных целях бриг "Меркурий", заложенный в 1819 году. Срок - 1 июня. Еще правительству совместно с Росгвардией к 15 июня предстоит дополнительно рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков.

Фото: Константин Завражин/РГ
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К 15 июня Владимир Путин поручил кабмину подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения, предусматривающие обеспечение молодых деятелей культуры и искусства Севастополя жильем, а также кадровое обеспечение медицинских организаций города.

До 15 июля кабмину необходимо с учетом ранее данных поручений представить предложения о создании при музее-заповеднике "Херсонес Таврический" международного археологического научного центра. Минкультуры глава государства поручил обеспечить начиная с этого года финансовую поддержку подготовки и проведения в Крыму и Севастополе кинофестиваля "Святой Владимир".

Министреству иностранных дел с участием заинтересованных религиозных организаций глава государства поручил рассмотреть формат возможного визита в Россию президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в Симферополе.

Кроме того, правительство должно обеспечить к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне реконструкцию, реставрацию и современное техническое оснащение мемориального комплекса "Сапун-гора" и диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." - объектов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

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Также Владимир Путин поручил кремлевской администрации совместно с правительством к 15 мая представить предложения по обеспечению поддержки Российского движения школьников, создания и развития его региональных ресурсных центров.

Правительству к июлю нужно подготовить совместно с заинтересованными организациями и представить предложения о развитии яхтенного туризма в Крыму и Севастополе.

Глава государства поручил правительству при необходимости представить предложения о внесении поправок, направленных на защиту интересов отечественных производителей винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного и переработанного на территории России в границах определенных географических объектов, в том числе на обеспечение правовой охраны соответствующих объектов интеллектуальных прав. А также принять меры по обеспечению системной поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории России (в том числе в Крыму и Севастополе), в первую очередь относящихся к малому и среднему бизнесу.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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