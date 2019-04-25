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25.04.2019 19:34
Рубрика: Экономика

10 тысяч фронтовых

Ветеранам назначили выплаты
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)

Президент РФ подписал указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Документ адресован не только россиянам-фронтовикам, но и участникам боев, которые ныне проживают в государствах Балтии. Ко Дню Победы все они получат по 10 тысяч рублей. Профинансировать это решение президент поручил правительству страны.

Материальную поддержку воевавшим людям государство оказывает практически каждый год. Причем сумму единовременного начисления постоянно повышают. Свои выплаты заслуженным старикам к празднику Победы устанавливают и региональные власти.

Как ветераны могут улучшить свои жилищные условия

Кроме того, фронтовикам делают подарки в виде продуктовых наборов, бесплатного посещения выставок, кинотеатров, других мест отдыха. Кое-где власти оплачивают им путевки в пансионаты и проезд в любой конец страны.

По закону ветеранам также положена ежемесячная надбавка к пенсии. У инвалидов она исчисляется 3088 рублями, у остальных фронтовиков - 2316.

Учитывая, что в России только военных пенсионеров - ветеранов войны порядка 10 тысяч, такая финансовая помощь выглядит заметной для кошелька.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Президент День Победы
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