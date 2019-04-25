Президент РФ подписал указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Документ адресован не только россиянам-фронтовикам, но и участникам боев, которые ныне проживают в государствах Балтии. Ко Дню Победы все они получат по 10 тысяч рублей. Профинансировать это решение президент поручил правительству страны.

Материальную поддержку воевавшим людям государство оказывает практически каждый год. Причем сумму единовременного начисления постоянно повышают. Свои выплаты заслуженным старикам к празднику Победы устанавливают и региональные власти.

Кроме того, фронтовикам делают подарки в виде продуктовых наборов, бесплатного посещения выставок, кинотеатров, других мест отдыха. Кое-где власти оплачивают им путевки в пансионаты и проезд в любой конец страны.

По закону ветеранам также положена ежемесячная надбавка к пенсии. У инвалидов она исчисляется 3088 рублями, у остальных фронтовиков - 2316.

Учитывая, что в России только военных пенсионеров - ветеранов войны порядка 10 тысяч, такая финансовая помощь выглядит заметной для кошелька.