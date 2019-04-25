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25.04.2019 12:32
Рубрика: В мире

Рабочие курили на лесах, установленных на Нотр-Дам

Текст: Константин Волков

Компания, занимающаяся строительными лесами и устанавливавшая их вокруг крыши Нотр-Дам, заявила, что рабочие курили на лесах. При этом она отрицает вероятность того, что пожар мог начаться из-за окурка.

Фото: Reuters
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Представители компании Europe Echafaudage, занимающейся монтажом строительных лесов, подтвердили, что рабочие иногда позволяли себе выкурить сигарету на лесах, несмотря на запрет делать это.

Как отметил представитель семейной реставрационной компании Le Bras Freres, которая получила подряд на реставрацию шпиля Нотр-Дам в конце 2017 года, "пожар начался внутри здания, так что его причиной стала отнюдь не брошенная сигарета".

Ранее французский еженедельник Canard Enchaine написал, что полиция нашла в сожженном соборе остатки семи окурков. Впрочем, специалисты сомневаются в достоверности этого факта. "Если окурки пережили пожар, я не знаю, из какого материала они были сделаны", - заявил представитель Le Bras Freres.

Представитель Europe Echafaudage также заявил, что причиной могла стать неисправная электропроводка (в 2012 году электрические провода были протянуты к колоколам на шпиле, чтобы можно было звонить в них, не поднимаясь каждый раз в звонницу). Однако начальство Нотр-Дам отрицает какие-либо нарушения в электромонтаже. "Все было сделано под контролем государства, никакие провода не свисали, все было смонтировано правильно", цитирует Reuters представителя руководства собора Андре Фино.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери
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