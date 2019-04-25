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25.04.2019 12:38
Рубрика: В мире

Рада приняла закон о тотальной украинизации

Текст: Сергей Новиков

Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает портал Stara.ua, ведущий трансляцию заседания парламента.

За новый законопроект выступили 278 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Следующим шагом станет его подписание президентом.

Фото: Анна Марченко/ ТАСС
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Из документа следует, что граждане страны должны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни. Требование распространяется как на органы госвласти, так и на социальные учреждения. Сюда относятся, например, учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания. Исключения допускаются только для частного общения и религиозных обрядов. В соответствии с законом предполагается создание "языковой комиссии", а также введение должности по защите украинского языка.

Чиновники буду обязаны проходить экзамен на знание украинского. Тем, кто провалит испытание, грозят штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов (по текущему курсу - от 130 до 450 долларов). Также в законе прописывается, кто должен свободно владеть украинским языком. Помимо высшего руководства страны (президента, премьера, министров и депутатов), это требование предъявляется и к преподавателям, врачам, адвокатам и нотариусам. На украинском обяжут говорить в судах, армии, полиции, рекламе, в ходе избирательных кампаний и проведения референдумов.

Следить за соблюдением закона будет специально создаваемая Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

В мире экс-СССР Украина Русский язык на постсоветском пространстве
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