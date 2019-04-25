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25.04.2019 21:24
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

"Ария" презентует новый альбом 30 апреля

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)
"Ария". Презентация нового альбома. Москва, ВТБ Арена "Динамо", 30 апреля.
30 апреля во время премьеры будут снимать концертный DVD, так что у самых неравнодушных и ярких поклонников будет шанс войти в историю. Фото: РИА Новости 30 апреля во время премьеры будут снимать концертный DVD, так что у самых неравнодушных и ярких поклонников будет шанс войти в историю. Фото: РИА Новости
30 апреля во время премьеры будут снимать концертный DVD, так что у самых неравнодушных и ярких поклонников будет шанс войти в историю. Фото: РИА Новости

Именно эта группа ныне является самой востребованной и чаще всего гастролирующей в Европе: аншлаги на международных рок-фестивалях, стадионы, фан-клубы в разных странах. Вот и сейчас "Ария" выступает в Германии и прилетит домой только перед презентацией нового диска "Проклятье морей", первого студийного релиза с 2014 года.

"Проклятье морей" - пожалуй, самый интересный, динамичный и впечатляющий альбом "Арии" в ХХI веке. Музыканты не поскупилась: время звучания диска - 75 минут (у остальных, как правило, не больше 40-45). Но иначе "Ария" и не смогла бы уместить все свои развернутые гитарные соло, стремительные переклички бас-гитары и ударных, и даже клавишные подклады, которые эмоционально дополняют теперь жесткие хард-роковые риффы... Да и приглашение в двух треках гостевого музыканта Владимира Насонова, сыгравшего на акустической гитаре и фортепиано, тоже расширило музыкальную палитру группы. А еще - возвращение поэта Александра Елина, который работал с "Арией" на двух ее первых альбомах. На "Проклятье морей" нет ни одной песни ни о чем, а слова имеют такую же мощь и глубину, как и музыка группы. Собственно, в этом тоже давняя примета "Арии", отличающая ее от многих коллег. Хотя из-за того, что композиторы группы столь требовательны к текстам, релизы "Арии" приходится ждать так долго.

Фото: Пресс-служба Igor Butman Music Group
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На новом альбоме четко выдержан баланс, большинство из 11 песен - стремительные, мелодичные, напористые хард энд хэви композиции, но снова есть и мудрые, красивые баллады (особенно обратите внимание на "Пусть будет так"). И, как повелось у "Арии", - на большинстве альбомов обязательно есть и одна эпическая вещь.

Традиция была положена еще в 80-е - "Балладой о русском воине". А на новом альбоме - это 12-минутная композиция "Проклятье морей", давшая название всему релизу. Есть в ней и долгий путь из Индии, и строчки "карту звезд как Отче наш читал", и "тень и свет чертят знаки Судьбы", и мифический Летучий Голландец.

Поэтому сценическая премьера "Проклятье морей" обещает быть не менее эмоциональной, драматургической и образной, как и сам альбом. Декорации делали несколько месяцев: мастера по свету, художники, видеоинженеры, программисты проявляли технологическую фантазию и лихую креативность.

"Проклятье морей" станет теперь рок-спектаклем, главными действующими лицами которой станут группа "Ария" и четыре стихии: огонь, вода, земля и небо. При этом, несмотря на все просьбы, группа отказалась раскрывать подробности сет-листа предстоящего концерта. Но очень хочется, чтобы прозвучали новые песни "Варяг", "Убить дракона" и "Живой". Хотя и без "Воли и разума" или "Улицы Роз" (хитов еще из 80-х) никто "Арию" со сцены, наверняка, не отпустит...

И самое главное: в "Арии" обозревателю "РГ" рассказали о том, что во время премьеры будет сниматься и концертный DVD. Так что у самых неравнодушных и подпевающих поклонников будет шанс тоже войти в историю.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым
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