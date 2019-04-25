Больше 35 тысяч заявок подано на бизнес-премию "Прорыв года"

Завершен прием заявок на первую московскую бизнес-премию "Прорыв года" - всего их поступило более 35 тысяч. В тройке наиболее популярных номинаций: "Гран-при года", "Молодой предприниматель года" и "Социально ответственный бизнес года", сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Заявки принимали с 4 марта, всего у премии девять номинаций. Лучших предпринимателей планируется выбрать среди молодежи, бизнесменов старше 55 лет, успешных мам, открывших в столице бизнес иностранцев и других.

Отбирать победителей будут в несколько этапов, в том числе с помощью голосования в "Активном гражданине", которое пройдет с 6 по 19 мая. Лауреатов объявят в рамках Московской недели предпринимательства в конце мая.