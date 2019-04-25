Чем угостит посетителей фестиваль "Пасхальный дар"

Фестиваль "Пасхальный дар" в Москве удивит гостей широкой гастрономической программой. Газета "Вечерняя Москва" составила рейтинг самых интересных закусок.

Одна из самых лучших площадок в плане еды - на площади Революции. Здесь можно будет попробовать фруктовый пирог "Польский мазурик", выпечку с глазурью и миндалем "Пасхальный голубь", сладкий греческий хлеб цуреки и, например, кекс "Польская бабка".

Широк выбор постных блюд - кус-кус с овощами, запеченный с грибами картофель, печеные яблоки с изюмом, курагой и медом, суп-пюре из нута. Или плацинда - пирог с различными начинками, его придумали в Молдове.

Изысканная альтернатива есть и у поклонников мясных блюд. Особенно советуют индийский деликатес - рисовый блин, который подают с овощным рагу из баранины.