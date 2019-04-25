Калужский безработный убил подругу из-за кошачьей еды

Суд в Калужской области вынес приговор 52-летнему безработному - он забил до смерти сожительницу, сообщили в прокуратуре региона.

В ноябре 2018 года мужчина получил пособие по безработице и стал пропивать его вместе с подругой. Во время застолья возник спор о методике кормления кошки, переросший в драку. Мужчина избивал сожительницу руками и ногами, от полученных травм его дама вскоре умерла в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил драчуна к семи годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.