Столичные археологи в этом году будут работать на 200 площадках. Раскопки пройдут как в историческом центре, так и на окраинах города: в Новой Москве, Капотне и Зеленограде. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В этот раз раскопки придут в отдаленные районы. В том числе туда, где начнется благоустройство по новой программе "Мой район". Древние артефакты, например, рассчитывают найти в Капотне. В целом по городу археологи надеются откопать не меньше шести тысяч предметов из прошлого, рассказал Емельянов. Потенциально богатой на находки он назвал Краснопрудную улицу. Здесь раньше находилось село Красное, которое не раз упоминалось в летописях Смутного времени. Не исключено, что здесь до сих пор "спрятаны" старинные изделия, посуда, монеты. А вот на месте нынешнего Костянского переулка располагалась стрелецкая слобода. Потому наверняка сохранились оружие, пули, инструменты, предметы военного быта. Немало тайн, по словам чиновника, скрывают Краснопресненская набережная, улицы Бауманская и Малая Никитская, Гоголевский бульвар.

В прошлом году удалось собрать около шести тысяч находок. Некоторые из них историки и археологи изучали всю зиму. Самые интересные, в основном посуду, Алексей Емельянов принес с собой на пресс-конференцию и показал журналистам. Например, он продемонстрировал кувшин, найденный на Бакунинской улице. На вид как металлический, но сделан из глины. "Такие предметы появились в начале XVI века. Чтобы получился темный цвет, при обжиге добавляли еловые дрова, - пояснил Емельянов. - В кувшинах подавали что-то к столу. Например, квас к обеду". Жемчужиной коллекции Емельянов назвал фаянсовую вазу первой половины XVIII века. Ее нашли на исторической территории усадьбы Голицына, где сейчас находится Пушкинский музей.

За восемь лет московские археологи собрали больше 30 тысяч находок

- Самое удивительное, что ваза пришла к нам из Японии, - рассказал Емельянов. - Историки знают, что до 1860-х годов Cтрана восходящего солнца была закрытой и вещи попадали в Европу крайне ограниченным тиражом. Поэтому она была исключительно статусным предметом и могла принадлежать очень богатой семье.