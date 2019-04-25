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25.04.2019 22:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под знаком труда

На первомайское шествие выйдут 100 тысяч демонстрантов
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 93(7851)
Вот уже четвертый год подряд столичную первомайскую демонстрацию будут проводить на Красной площади. Организаторы шествия получили разрешение на участие в нем 100 тысяч человек. "В 2018-м такое же разрешение мы процентов на 20 превысили. Народ очень здорово откликнулся", - рассказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Фото: istockphoto.com
Работать в майские праздники будут 15 процентов россиян

Главный девиз шествия - "За справедливую экономику в интересах человека труда". Движение колонн, которые будут формироваться на Москворецкой и Кремлевской набережных, начнется ровно в 10 утра по направлению к Историческому музею. Во главе колонны будет три флага - России, Москвы и Московской федерации профсоюзов. В первых рядах проследуют руководители профсоюзов и власти города - мэр Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, а также представители объединения работодателей и победители ежегодного конкурса профессионального мастерства. Участвовать в демонстрации будут другие объединения: многодетных семей, ветеранов, инвалидов, студентов.

Сегодня московские проф-союзы - это не формальные объединения, а по-прежнему мощные рычаги, способные влиять на принятие важных решений. Самым значимы их достижением за последний год, по словам Антонцева, стало заключение трехстороннего соглашения между правительством Москвы и объединением работодателей. В нем прописаны такие обязательства, как удержание уровня безработицы до планки в 1%, проведение индексаций зарплат. "Этот документ учитывался при разработке правительством бюджета. Так что все обязательства подкреплены деньгами", - отмечает Антонцев.

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