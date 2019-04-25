Пенсионеры летом смогут бесплатно посмотреть музеи Подмосковья

При наличии пенсионного удостоверения с лета текущего года можно будет бесплатно побывать в музеях Московской области. Такое новшество решено ввести в рамках реализации проекта "Долголетие в Подмосковье".

Как сообщает официальный портал правительства Московской области, нововведение коснется всех музеев только областного подчинения, частные музеи в программе не участвуют. Пенсию в мае принесут на несколько дней раньше По данным министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой, в настоящее время ведется подготовка документов, и к лету это новшество заработает. Она отметила, что аналогичная мера поддержки действует для членов профсоюзов работников культуры. С лета бесплатно посмотреть музеи смогут все люди пожилого возраста вне зависимости от региона проживания. Будет ли возможность у иностранных пенсионеров посетить областные музеи бесплатно, пока не сообщается. Отметим, что в библиотеках и домах культуры Подмосковья для пенсионеров уже открыты компьютерные и языковые курсы, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. По словам Ширалиевой, эти классы и курсы помогают развивать личность, снимают стресс и соответственно продлевают жизнь.