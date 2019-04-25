Набирает популярность новый слоган: персонифицированная медицина. Впрочем, новый ли? Еще Гиппократ ратовал за то, что лечить надо не болезнь, а больного. Казалось бы, с этим никто и никогда не спорил. Но в практическом здравоохранении и по сей день торжествуют стандарты диагностики, лечения, реабилитации. Свои правила диктуют высокие технологии. Элементарный пример: современная диагностика немыслима без применения МРТ. Всегда ли, всем ли так необходима данная процедура? Доказано: не всем и не всегда. Но ни врач, ни пациент не обходят ее. Так что это такое - персонифицированная медицина? Об этом обозреватель "РГ" беседует с главным врачом московской городской больницы № 67 имени Л. Ворохобова профессором Андреем Шкодой.

Андрей Шкода: Гиппократ утверждал, что правильнее лечить не болезнь, а больного. Время доказало его дальновидность и прозорливость. Фото: Александр Корольков

Андрей Сергеевич, 67-й исполняется 60 лет. Когда она только появилась на улице Саляма Адиля, считалось, что это чуть ли не периферия. Но очень скоро больница заявила о себе как надежное современное лечебное учреждение. И сюда стремились те, у кого были проблемы с позвоночником, те, кому требовалась помощь проктолога. Беременные, страдающие сердечно-сосудистыми недугами, отдавали предпочтение роддому 67-й… И сегодня в многопрофильную 67-ю по-прежнему стремятся попасть не только те, кто к ней территориально близок, приписан. В чем сила притяжения?

Сегодня более 100 лекарственных препаратов имеют "генетическую метку". И это не фантастика. Это уже либо работает, либо может быть внедрено в медицинскую практику

Андрей Шкода: У нас 43 лечебно-диагностических отделения. Оказываем хирургическую, кардиологическую, терапевтическую, нейрохирургическую, эндокринологическую помощь, помощь в области травматологии. Одновременно в наших стационарных подразделениях лечится 1261 пациент. И это не все. У нас консультативно-диагностический центр, три женские консультации, медико-санитарная часть, родильный дом. Не сочтите рекламой: у нас уникальные центр спинальной нейрохирургии и микробиологическая лаборатория. Каждый год 67-я помогает более 86 000 пациентам.

Это общие данные. Но у каждой больницы есть нечто вроде визитной карточки?

Андрей Шкода: И у нас есть. Одна из них - высококлассная хирургическая помощь: экстренная, гнойная. Офтальмологическая, оториноларингологическая, урологическая, гинекологическая. А еще рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение.

В былые времена 67-я славилась тем, что у нее была уникальная проктология, возглавляемая ведущими проктологами страны. Потом ситуация начала меняться. Сейчас это сложнейшее направление медицины у вас на должном уровне?

Андрей Шкода: 67-я по праву считается колыбелью отечественной проктологии. У нас начал свой путь институт колопроктологии, ставший ныне федеральным учреждением. Проктология - отрасль очень неоднозначная. Помимо медицинских нюансов лечение таких пациентов требует чистой психологии, умения разговаривать с пациентом на самые деликатные темы. В этом и заключается в том числе и персонализированный подход к пациенту.

Сейчас одно из важных направлений проктологии - лечение колоректального рака. У нас отменные специалисты в этой области, которые, сохраняя лучшие традиции, используют современные технологии. Так сложилось, что научно-исследовательский институт проктологии остался на нашей территории. Возглавляет его президент Ассоциации колопроктологов России Юрий Анатольевич Шелыгин. И мы взаимодействуем не только, потому что у нас общие корни, но и потому что мы рядом.

60 лет - срок. Что-то сохраняется, что-то уходит, что-то, напротив, приходит?

Андрей Шкода: Что пришло? Это наша гордость - лаборатория микробиологии ГКБ № 67 - первая в России полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория, исключающая воздействие человеческого фактора. Мы стремимся отслеживать достижения мировой и отечественной медицины. Отслеживать и использовать в лечебном процессе.

В уникальной лаборатории микробиологии все автоматизировано: человеческий фактор исключен. Фото: Александр Корольков.

В том числе в центре спинальной хирургии?

Андрей Шкода: Обязательно. Успешное оперативное лечение заболеваний позвоночника возможно лишь при сочетании лучшего оборудования и специалистов, обладающих уникальным опытом. И то и другое у нас есть. Потому наш спинальный центр, возглавляемый, без преувеличения, звездой мирового уровня Дмитрием Дзукаевым, пользуется авторитетом в России и за рубежом.

Именно и то и другое. Есть примеры, когда приобретено не просто современное оборудование - уникальное. Но… не используется по причине отсутствия специалистов. Живем в такое время, когда медикам просто необходимо не только быть в курсе новинок, но и уметь их применять?

Андрей Шкода: Не соглашусь с тем, что только медикам это надо знать. Другим специалистам тоже. И абсолютно соглашусь с тем, что даже самое современное оборудование бесполезно без квалифицированных специалистов. В 67-й 514 врачей. Среди них 11 докторов медицинских наук, 73 кандидата медицинских наук и 3 заслуженных врача Российской Федерации, 196 врачей высшей квалификационной категории и 50 имеют первую аттестационную категорию. У 10 специалистов международные сертификаты. Наши сотрудники - участники российских и международных симпозиумов, конференций, семинаров. Идет постоянный обмен опытом с коллегами из других лечебных учреждений России и зарубежных медицинских центров. Идет стажировка в лучших клиниках Европы.

Мы не только лечебное, но и научное, образовательное учреждение. У нас проходят практику студенты факультета фундаментальной медицины МГУ, Первого медицинского университета имени Сеченова, Медицинского университета имени Пирогова, Медико-стоматологического института имени Евдокимова, четырех столичных колледжей.

Так сложилось, что нередко приходится помогать людям правильно выбрать место лечения. Часто обращаются будущие мамы: где лучше рожать? Признаюсь, обычно направляем в отделение 29-й московской больницы, потому что знаем: это очень надежное место. И никогда никаких проблем не было. Но помню времена, когда в подобных ситуациях давали адрес родильного дома 67-й больницы. А потом родильный дом 67-й закрылся.

Андрей Шкода: Зато в будущем году откроем свой перинатальный центр. Будем принимать в него не только тех, у кого проблемы с сердцем, но и с другой акушерской патологией.

Вот и вы теперь говорите: не акушерское гинекологическое отделение, а перинатальный центр. Дань моде? Мне кажется вариант, который складывается в 67-й, - самый приемлемый, потому что подобные стационары уместнее всего в составе многопрофильной больницы. Будущая мама нередко нуждается не только в акушерской, гинекологической помощи, но и во внимании других специалистов: кардиологов, терапевтов, урологов, эндокринологов, которые есть в многопрофильной больнице. Ваш вариант самый оптимальный.

Андрей Шкода: Наш центр станет одним из крупнейших в Европе.

А персонифицированная медицина там будет задействована? И что она конкретно предполагает?

Андрей Шкода: Это сравнительно новое направление в медицине. Оно подразумевает использование методов направленного пациентоориентированного лечебно-диагностического воздействия. Иными словами, это целевая диагностика и последующее лечение больного, основанные на результатах исследований его генетического профиля. Люди болеют одной болезнью, но болеют ею по-разному, а посему лечение каждого пациента должно быть индивидуальным.

На чем основана персонифицированная медицина

Старая и бесспорная истина. В чем новизна?

Шкода: Новизна в том, что она основывается на современных, продвинутых генетических, фармацевтических, диагностических и даже информационно-коммуникационных технологиях. Главная ее задача состоит в том, чтобы индивидуально лечить пациента не только в дорогой клинике, но и в рамках доступной общественной системы здравоохранения.

Вы упомянули Гиппократа. Да, он утверждал, что правильнее лечить не болезнь, а больного. Время доказало его дальновидность и прозорливость. Сегодня вместо стремительно устаревающего подхода "одно лекарство для всех" врачи используют информацию о человеческом геноме, чтобы оптимизировать стратегию индивидуального лечения.

Цель персонифицированной медицины - улучшение качества медицинского обслуживания. Персонифицированная включает в себя досимптоматическую идентификацию предрасположенности к развитию заболевания. Включает в себя разработку комплекса профилактических мер и подбор индивидуальных схем лечения на основе индивидуальных свойств генома, особенностей его реализации и специфики метаболизма у данного пациента.

В настоящее время мы не можем говорить о понятии нормы здоровья пациента, поскольку клинические признаки болезни, особенно ранние, как правило, стерты. Однако уже разработаны технологии для эффективного клинического геномного тестирования. Мы получаем возможность пользоваться данными о геномах и понимать, чем один пациент отличается от другого. Это позволяет назначать лечение индивидуально.

Это переведет медицину на более высокий уровень?

Шкода: Конечно! Проще говоря, теперь сделав тест, любой человек может определить, чем он рискует заболеть в первую очередь. И тогда на первое место выходит та самая профилактика заболеваний, о которой постоянно говорят медики. Они называют это превентивной (профилактической) медициной. Превентивная персонализированная медицина ставит перед собой задачу как можно дольше сохранить человека здоровым. Если раньше человек в лучшем случае раз в год проходил диспансеризацию, где некоторые отклонения в здоровье могли и не отследить, то теперь, зная, чем конкретно он может заболеть, человек может с помощью генных тестов самостоятельно, без помощи врача ежедневно следить за поведением своего организма.

Но и врач тоже может назначать лекарства пациенту, исходя из его генного теста.

Шкода: Безусловно. Тем более что сегодня более 100 лекарственных препаратов имеют "генетическую метку". И это не фантастика. Это уже либо работает, либо может быть внедрено в медицинскую практику в ближайшее время.