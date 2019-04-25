"Спартак" крупно проиграл в гостях тульскому "Арсеналу"

Московский "Спартак" потерпел третье поражение в последних четырех матчах. Во встрече 25-го тура Премьер-лиги "красно-белые" проиграли на выезде "Арсеналу" - 0:3.

Матч первого круга между этими командами стал поворотным моментом для "Спартака" в нынешнем сезоне. В конце октября прошлого года москвичи уступили тулякам 2:3, что привело к отставке главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры. Вместо него, после небольшой паузы, был назначен Олег Кононов, тренировавший на тот момент "Арсенал".

Что выиграл от этой перестановки "Спартак", пока трудно сказать. А вот туляки, как минимум, ничего не потеряли. При Игоре Черевченко команда продолжает биться за попадание в еврокубковую зону, а также дошла до полуфинала Кубка страны. Отдельно стоит отметить результаты "Арсенала" на своем поле при Черевченко: в пяти встречах в Премьер-лиге одержано четыре победы. Повержены "Зенит", ЦСКА и вот теперь "Спартак".

По сути, все вопросы по исходу сегодняшнего матча туляки решили уже в первом тайме. Москвичи, надо отметить, вышли не в самом оптимальном составе. Из-за травм помочь гостям не могли Николай Рассказов, Луис Адриано и Самуэль Жиго. В результате в центре обороны появился молодой Илья Гапонов, дебютировавший в Премьер-лиге.

Хозяева открыли счет уже на шестой минуте. Сделал это Эванс Кангва, ассистировал которому бывший защитник "Спартака" Кирилл Комбаров. Пропустив, москвичи чуть активизировались. Но до опасных моментов у ворот Артура Нигматуллина дело не доходило. А вот "Арсенал" очень остро контратаковал. Активнее всех был Резиуан Мирзов, который то и дело переигрывал на фланге Айртона. Именно с передачи Мирзова Сергей Ткачев на 24-й минуте удвоил преимущество "Арсенала", а чуть позже Резиуан заработал пенальти и сам его точно исполнил - 3:0 к перерыву.

Удивительно, но в перерыве Кононов не произвел ни одной замены. В отличие от коллеги, Черевченко совершил одну перестановку: вместо Кангвы вышел Анри Хагуш. По началу второго тайма казалось, что это "Арсеналу" надо отыгрываться, а не гостям. Туляки создали несколько опасных моментов, но "Спартаку" везло. Что касается москвичей, то они так ничего и не показали впереди. Как итог - заслуженное поражение.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся с восьмого на шестое место в таблице. В активе туляков - 38 очков. Это на один балл меньше, чем у "Спартака". В следующем туре команда Черевченко в понедельник сыграет в гостях с "Оренбургом", а "красно-белые" примут в тот же день казанский "Рубин".