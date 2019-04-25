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25.04.2019 21:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Инфляция не прокатила

Цены на "Велобайк" не изменятся
Текст: Сергей Бабкин
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Столичный выпуск № 93(7851)
Новый сезон городского велопроката открылся в Москве. Впервые за шесть лет жизни "Велобайка" мэр Сергей Собянин открыл его не в центре, а на самой окраине города - в Западном Дегунино.

Ранее "РГ" писала, что "Велобайк" запустили в тестовом режиме: подключили только часть станций. А вчера заработало большинство пунктов, в том числе и в отдаленных районах. Стоянки "Велобайка" появились в Алтуфьевском, Дмитровском, Капотне, Лефортове, Марьине, Нагатино-Садовниках, Нагатинском Затоне, Очаково-Матвеевском, Щукине, Москворечье-Сабурове, Братееве и в Дегунине - прямо возле метро "Верхние Лихоборы".

В Москве пройдет весенний велофестиваль

"Когда я был в этом районе в 2013-м, местные жители практически не говорили о велопрокате, - рассказал Собянин. - Зато спустя пять лет перед выборами многие просили такие пункты обустроить". "Велобайк" решили распространить и на спальные районы, поскольку прокатные велосипеды в Москве стали таким же видом транспорта, как автобус и трамвай. Летом на нем удобно доезжать до метро. Статистика показывает, что только 11% москвичей берут "велобайк" просто покататься. В основном едут целенаправленно: домой или по делам. Количество поездок с 2013-го выросло с 79 тысяч до 4,25 миллиона. Таким образом, московский велопрокат вышел в мировые лидеры по востребованности байков, опережая даже Лондон.

В этом сезоне москвичей порадуют новые байки. Электровелосипедов стало больше в 1,5 раза - их теперь 390. В основном - новые модели. Они весят не 40, а 23 кг, а без подзарядки могут проехать не 20, а 35 км. Там есть и система помощи седоку pedal assist. Хотя велосипедов становится больше, а их качество улучшается, цены в этом году не вырастут. Сезонные абонементы можно купить на velobike.ru за 1200 или 1500 рублей. В первом случае в каждую поездку включены 30 бесплатных минут, во втором - 45. Потом надо будет поставить велосипед на станцию и начать новую аренду.

Прокатные велосипеды в Москве стали таким же видом транспорта, как автобус и трамвай: только 11% москвичей берут "велобайк" для того, чтобы просто покататься

Каждый год в Москве будут добавляться по 100 станций "Велобайка" и по 1000 велосипедов. Ожидается, что в 2024-м городской велопрокат выйдет за МКАД.

Кстати

Ориентировочно в начале лета откроется и прокат электроскутеров: их будет не 10, а 100. Количество арендных электросамокатов вырастет в 3 раза до 10 тысяч.

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