В Москве отреставрируют дом из "Мастера и Маргариты"

Именно в доме усадьбы Волконской - фон Мекка в Чистом переулке снимал комнату главный герой "Мастера и Маргариты". По крайней мере, такой версии придерживаются многочисленные исследователи булгаковской прозы. Писатель же вместе со своей женой жил по соседству, написал в этих краях "Дни Турбиных" и "Роковые яйца". Поэтому сам переулок и его окрестности часто называют "булгаковскими местами".
Сюда же можно приплести одноэтажный каменный дом с деревянным мезонином, в котором проживал Мастер. Возраст усадьбы солидный - почти 200 лет. Здание неоднократно перестраивалось, а фасад обновлялся. Каждый владелец "подгонял" его под свой вкус.
Во второй половине XX века некогда изящный по красоте особняк впал в аварийное состояние: заметно обветшал и покосился. По сохранившимся чертежам в 80-х годах восстановили портик и лепнину, мезонин оштукатурили и дополнили балконом. Внутри отреставрировали дверные полотна и печные зеркала, две деревянные лестницы конца XIX века, вернули лепной декор на потолке и часть оригинального дубового паркета.
- С момента последней реставрации главный дом городской усадьбы снова нуждается в восстановительных работах, - пояснил Емельянов. - Штукатурка на фасадах потрескалась, кирпичная кладка фундамента местами разрушилась, а деревянные ограждения балкона прогнили.
Реставрация дома идет по плану и завершится до конца текущего года. Работы оплачивает частный инвестор. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорнаследия, на данный момент укреплен фундамент, оштукатурены стены, восстановлены утраченные элементы лепнины. Деревянная балюстрада и решетки балкона демонтированы. Их воссоздадут по чертежам, датированным началом XIX века. Скоро реставраторы закончат "причесывать" фасад, ориентируясь на чертежи 1834 года. Следом возьмутся за интерьеры: отреставрируют исторический паркет, двери, печи с белыми изразцами второй половины XIX века, камины и винтовую дубовую лестницу.