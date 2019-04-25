В Москве отреставрируют дом из "Мастера и Маргариты"

Реставрация усадьбы, в которой, по одной из версий, жил Мастер из культового романа Михаила Булгакова, завершится до конца года. Такие сроки назвал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Двухсотлетнему дому вернут не только первоначальный фасад, но и внутреннее убранство позапрошлого века. Фото: Александр Корольков/РГ

Именно в доме усадьбы Волконской - фон Мекка в Чистом переулке снимал комнату главный герой "Мастера и Маргариты". По крайней мере, такой версии придерживаются многочисленные исследователи булгаковской прозы. Писатель же вместе со своей женой жил по соседству, написал в этих краях "Дни Турбиных" и "Роковые яйца". Поэтому сам переулок и его окрестности часто называют "булгаковскими местами".

Реставрация особняка завершится до конца года

Сюда же можно приплести одноэтажный каменный дом с деревянным мезонином, в котором проживал Мастер. Возраст усадьбы солидный - почти 200 лет. Здание неоднократно перестраивалось, а фасад обновлялся. Каждый владелец "подгонял" его под свой вкус.

Во второй половине XX века некогда изящный по красоте особняк впал в аварийное состояние: заметно обветшал и покосился. По сохранившимся чертежам в 80-х годах восстановили портик и лепнину, мезонин оштукатурили и дополнили балконом. Внутри отреставрировали дверные полотна и печные зеркала, две деревянные лестницы конца XIX века, вернули лепной декор на потолке и часть оригинального дубового паркета.

- С момента последней реставрации главный дом городской усадьбы снова нуждается в восстановительных работах, - пояснил Емельянов. - Штукатурка на фасадах потрескалась, кирпичная кладка фундамента местами разрушилась, а деревянные ограждения балкона прогнили.

Реставрация дома идет по плану и завершится до конца текущего года. Работы оплачивает частный инвестор. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорнаследия, на данный момент укреплен фундамент, оштукатурены стены, восстановлены утраченные элементы лепнины. Деревянная балюстрада и решетки балкона демонтированы. Их воссоздадут по чертежам, датированным началом XIX века. Скоро реставраторы закончат "причесывать" фасад, ориентируясь на чертежи 1834 года. Следом возьмутся за интерьеры: отреставрируют исторический паркет, двери, печи с белыми изразцами второй половины XIX века, камины и винтовую дубовую лестницу.