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25.04.2019 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отраву нашли в посылке

Двое заключенных в "Матросской Тишине" умерли от передозировки наркотиков
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)
Трагедия произошла в московском следственном изоляторе N1, известном как "Матросская Тишина". Двое заключенных, находящихся под следствием, скончались от передозировки наркотиков. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас находятся в реанимации. Фамилии пострадавших не называют.

Скандал получился громкий - под сомнением оказалась система контроля в одной из самых "неубегаемых" тюрем страны. Татьяна Потяева, московский омбудсмен, заявила, что столичный аппарат уполномоченного по правам человека держит под контролем ход расследования. По ее словам, это - редчайший случай.

Больше всего вопросов о том, где сидельцы достали наркотики и шприцы. Как выяснилось, препарат, который они приняли, - метадон. Употребляется он внутривенно.

Оказывается, в посылках, кроме продуктов, была и одежда, видимо, сменное белье, пропитанное раствором наркотика - метадоном

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что уже выяснилось, как наркотики оказались в СИЗО - их передали в продуктовых посылках сразу в две камеры.

- Вина наших сотрудников тоже есть, - не скрывает Валерий Максименко. - Они все посылки тщательно досматривают, даже разламывают сигареты. Но выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет.

Оказывается, в посылках, кроме продуктов, была и одежда, видимо, сменное белье, пропитанная раствором наркотика. Одежда была сухой, иначе вызвала бы подозрение. Можно предположить, что для извлечения вещества требовалась простая вода.

В Москве задержана банда торговцев сильнодействующими лекарствами

Ну, с водой в СИЗО проблем нет. Но вот где взяли шприцы - вопрос пока открыт. По словам Валерия Максименко, погибшим 30 и 32 года. Известно, что один подозревается в краже, остальные, в том числе и находящиеся в реанимации, - в хранении и распространении наркотиков.

- Сейчас поднимаем видеоархивы, кто был на свидании в этой камере, кто передавал посылки, думаю, скоро мы всю необходимую информацию получим, - считает Максименко.

Этой историей заинтересовался и Следственный комитет России. Представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что "организовано проведение доследственной проверки информации о возможном отравлении следственно-арестованных, размещенной в СМИ".

Видимо, есть еще одна версия причины трагедии - не было никакой передозировки, было отравление, то есть - умышленное убийство. Что вполне логично - наркомафия убирает попавшихся полиции подельников, которые могут стать не только обвиняемыми в суде, но и свидетелями. Ну и зачем им доживать до суда?

Не исключено, что вся эта история может принять новый оборот. Так ли это - выяснит следствие.

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